Apple cambió el nombre del software que impulsará sus próximos visores de realidad mixta. Esto puede ser una señal de que el gigante tecnológico está próximo a su lanzamiento.

Apple “xrOS” será el nombre del sistema operativo de sus dispositivo de realidad mixta, este cambio de nombre es una señal de que el producto está a punto de completarse. De hecho, el reconocido analista de Apple para Bloomberg, Mark Gurman, reveló que Apple efecctivamente cambió el nombre del sistema operativo de sus esperados visores de realidad mixta a “xrOS”.

Como es de esperarse, a la par del diseño del dispositivo en sí, Apple está desarrollando un software que permitirá a los desarrolladores crear experiencias interactivas de realidad virtual, similares a las disponibles en Facebook Inc. y otros. Dicho programa, ahora denominado “xrOS”, es un nuevo sistema operativo que potenciará sus dispositivos de realidad mixta. Dicha plataforma permitirá a los desarrolladores crear experiencias interactivas de realidad virtual, similares a las disponibles de Meta. y otros.

En este sentido, “xrOS” son las siglas de “eXtended Reality Operating System” (sistema operativo de realidad extendida) y será similar a Oculus Rift (Meta) o SteamVR (HTC Vive), que están diseñados para funcionar en ordenadores con potentes tarjetas gráficas.

Apple no estará sola en el metaverso

Se dice que Apple ha estado discutiendo posibles asociaciones con desarrolladores de contenido de terceros, incluidos los cineastas de realidad virtual. Sin embargo, la compañía aún no ha cerrado ningún acuerdo porque no quiere comprometerse con una fecha de lanzamiento. La compañía tampoco ha dado detalles sobre cómo podría funcionar ese contenido en su dispositivo.

“Apple está trabajando con desarrolladores de contenidos para crear experiencias de realidad virtual. Esto no es un anuncio de ningún producto, servicio o disponibilidad específicos“, dijo un portavoz de Apple en un comunicado.

El nuevo dispositivo de realidad virtual de Apple está a punto de llegar

La gran hipótesis tras essta revelación es que el nuevo dispositivo de realidad mixta de Apple está a punto de llegar. La compañía rebautizó su software para RA y RV como xrOS, y parece estar preparándose para un lanzamiento en breve. No obstante, la empresa sigue sin decir cuándo llegará al mercado.

