La marca para gaming está nominada en las categorías: Esports Hardware Provider of the Year y Partner of the Year

Logitech G recibe 2 nominaciones para los Esports Awards. La compañía dedicada al desarrollo de tecnologías y equipos para gaming, confirmó la recepción de dos nominaciones a los Esports Awards de este año.

Los Premios Esports que se otorgan año con año, reconocen la relevancia de las empresas de gaming ya sea que tengan equipos de eSports y hayan ganado premios o que de alguna manera apoyen y participen en la industria. ​

Logitech G recibe 2 nominaciones para los Esports Awards

Logitech G está nominado en las categorías: Esports Hardware Provider of the Year y Partner of the Year lo que demuestra que los productos de la marca son los mejores aliados para que los gamers sigan impulsando su carrera y sus pasiones, además de que la tecnología innovadora de sus gadgets ayuda a que mejoren sus habilidades y destreza en el juego.

En su comunicado, la compañía reconoció que estas nominaciones son el resultado de su esfuerzo para impulsar el talento de los gamers a nivel mundial. Al mismo tiempo, la división especializada de Logitech enfatizó que una de sus misiones es darle a los gamers las herramientas necesarias para que se dediquen únicamente a disfrutar su pasión. Esto, sin duda ha dado sus frutos, ya que más allá de las nominaciones a los Esports Awards, Logitech G se consolidó como una marca que ofrece tecnnología gaming flexible y adaptativa, que se adapta a las necesidades y gustos de cada jugador.

“La misión de Logitech G es volverse un catalizador de talento para los equipos latinoamericanos de eSports, a la vez que es un potente impulsor de este tipo de competencias en las grandes esferas deportivas, por lo que estas nominaciones nos hacen muy felices ya que demuestran que estamos cumpliendo nuestros objetivos y que somos reconocidos como líderes en la industria” comentó Lourdes Baeza, Directora de Marketing de Logitech México.

Para llevar

Tú también puedes participar en los Esports Awards con tu voto. Ya sea en esta, o en cualquiera de la categorías pblicadas por los organizadores. Para votar, basta con entrar a esportsawards.com/vote/, navegar por las categorías y votar por lo candidatos de tu preferencia haciendo clic en el logotipo. Luego de esto, de forma automática, se te dirigirá a un formulario que deberás llenar con tu nombre y correo electrónico.

Después de ello, ya habrás votado por tu representante, o equipo, del mundo de los eSports favorito. Recuerda que tienes hasta el 30 de noviembre para emitir tu voto.