Zelda: Breath of the Wild luce increíble en 8K gracias a la RTX 4090

Ya de por sí Zelda: Breath of the Wild tiene un aspecto increíble. Sin embargo, recorrer Hyrule con gráficos 8K a 60fps, potenciados con la ayuda de un Ryzen 7950X y una RTX 4090, es casi una experiencia religiosa.

Zelda: Breath of the Wild no se concibió con gráficos 8K, y mucho menos para correr ayudado por una RTX 4090. De hecho, este juego lanzado hace 5 años fue desarrollado sobre una plataforma con el un hardware equiparable al de un smartphone. Pero gracias a la creatividad de un youtuber, ahora podemos ver cómo luciría Zelda: BotW en gloriosos gráficos de ultraalta definición.

A pesar de la poca potencia de sus plataformas nativas, Zelda: Breath of the Wild se mantiene como uno de los juegos visualmente más atractivos de la historia. El diseño del entorno, los personajes ligeramente sombreados y las impecables animaciones son ejemplo de que una buena dirección artística puede superar, en cualquier momento, a la mera potencia gráfica.

Zelda: Breath of the Wild en 8K gracias a la RTX 4090

Ahora bien, ¿por qué no tener lo mejor de ambos mundos? Un juego con un acabado exquisito exaltado por una gran potencia gráfica. Justamente eso fue lo que hizo, en uno de los últimos vídeos, el YouTuber Digital Dreams. El creador, aficionado a la emulación de Zelda, mostró el juego corriendo a una increíble resolución de 8K con trazado de rayos modificado, cortesía de la nueva y salvaje GeForce RTX 4090 de Nvidia.

En la Wii U y Switch, Breath of the Wild está limitada a 30 fotogramas por segundo, con una resolución máxima de 1080p. Esto se debe a que la Switch se desarrolló sobre la arquitectura Nvidia Tegra. Esta es una tecnología de alta eficiencia basada en ARM que también se encuentra en la TV Box Nvidia Shield. Pero Digital Dreams utilizó el emulador Cemu y una PC gaming de altas prestaciones. Un máquina equipada con un flamante Ryzen 9 7950X y una GeForce RTX 4090. Con lo cual, pudo llevar el juego mucho más allá de sus limitaciones gráficas originales. Como puede verse en el video a continuación: