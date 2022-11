Un error de Instagram evita que los usuarios puedan acceder a sus cuentas

Una de las redes sociales más populares crea al caos entre usuarios al informar sobre la suspensión de cuentas y mostrar un menor número de seguidores

La semana comenzó movida en el mundo de las redes sociales. Mientras que los cambios en Twitter no dejan de ser noticia, Instagram también ha generado alarmas al enviar mensajes que informan a los usuarios que sus cuentas habían sido suspendidas.

Al respecto y haciendo uso de un mensaje en su cuenta de Twitter, la compañía perteneciente a Meta, admitió que se trata de un error que aún están tratando de superar, sin ofrecer explicaciones sobre el origen del mismo.

Según Instagram:

Somos conscientes de que algunos de vosotros estáis teniendo problemas al acceder a vuestra cuenta de Instagram. Estamos tratando de arreglarlo y pedimos disculpas por la inconveniencia.

El pánico entre los usuarios de la plataforma, comenzó durante la mañana del lunes, al recibir mensajes que informaban “suspendimos su cuenta el 31 de octubre de 2022”. Pero, los informes sobre el problema parecen concentrarse entre los usuarios de iPhone, y algunos dicen que su aplicación se bloqueó recientemente y quedó inutilizable antes de una actualización esta mañana.

La peor pesadilla de los usuarios de Instagram

Las suspensiones también provocaron una caída drástica del número de seguidores, pero a lo largo del día el número de seguidores está comenzando a recuperarse, según han compartido varios usuarios a través de otros medios.

Aunque Instagram no ha ofrecido detalles sobre las razones que generaron el caos en la red social, algunos expertos afirman que la plataforma pudo haber sido hackeada, mientras que otros creen que es un fallo sin mayores implicaciones de seguridad. Lo cierto y para tranquilidad de la mayoría es que las cuentas no están suspendidas permanentemente y es un mensaje al que no hay que temer.