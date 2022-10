Todavía sin recuperarnos del impactante final de temporada de La Casa del Dragón, Oppo presentó una edición especial del Reno 8 Pro conmemorativa a la exitosa serie. Sin embargo, por ahora está lejos de nuestro alcance.

Oppo present√≥ el Reno 8 Pro House of Dragon Limited Edition, una variante del tel√©fono con un dise√Īo inspirado en la exitosa serie. A poco del estreno del cap√≠tulo final de la primera tenporada de House of The Dragon (La Casa del Drag√≥n, en espa√Īol), el fabricante chino engalan√≥ al Reno 8 Pro con la est√©tica de la casa regida por los Targaryen.

Con este lanzamiento, Oppo expandi√≥ su portafolio de versiones de la serie Reno 8. Para el Reno 8 Pro House of Dragon Limited Edition, la compa√Ī√≠a realiz√≥ cambios cosm√©ticos inspirados en elementos de la serie La Casa del Drag√≥n,¬† precuela de la popular serie de HBO Juego de Tronos.

¬ŅQu√© hace especial al Reno 8 Pro House of Dragon Limited Edition? el tel√©fono de Casa del Drag√≥n

Aparte de los cambios estéticos hechos al teléfono, Oppo también incluyó algunos accesorios alegóricos a La Casa del Dragón. Para empeza, este modelo viene cen colores dorado y negro, y con un acabado inspirado en la piel del dragón Balerion. La cubierta también lleva el símbolo de la Casa Targaryen. Pero no todo acaba allí, porque dentro de la caja en la que viene teléfono Oppo House of The Dragon también se incluyeron objetos muy especiales.

Al abrir la caja, lo m√°s predominante es la r√©plica dorada de un huevo de drag√≥n, el s√≠mbolo y herramienta de poder de la Casa Targaryen. Adicionalmente, el pin para expulsar la SIMcard tiene el perfil de un drag√≥n estilizado. Otro de los detalles inclu√≠dos es un soporte para tel√©fono con el mismo emblema que est√° de la b√≥veda de los dragones. Y algo que no pod√≠a faltar es el emblema del drag√≥n de tres cabezas que identifica a la Casa Targaryen, a√Īadido en forma de¬† llavero dorado. Y un √ļltimo detalle inclu√≠do en el paquete, es una proclama escrita a mano por el propio Rey Viserys I Targaryen, con un mensaje de bienvenida.

Características de Reno 8 Pro House of Dragon Limited Edition

La Edici√≥n Limitada de La Casa del Drag√≥n del Reno 8 Pro 5G est√° disponible en una √ļnica opci√≥n de 12GB de RAM con 256GB de almacenamiento interno. Est√° potenciado por el procesador MediaTek Dimensity 8100-MAX +, el cual va acompa√Īado por el chip de imagen de Oppe, el MariSilicon X Imaging NPU. Debajo de la piel de drag√≥n, el tel√©fono tiene dos colores colores Glazed Black y Glazed Green.

Por el frente del Oppo House of The Dragon (Casa del Drag√≥n) destaca su gran pantalla de 6,7 pulgadas AMOLED de resoluci√≥n HDR+ (1080×2412), capaza de refrescarse a una tasa de 120Hz. Oppo a√Īadi√≥ al paquete un cargador de 80W.

Para llevar

Sin embargo, y muy a nuestro pesar, por el momento permanece fuera de nuestro alcance. Literalmente. Resulta que Oppo ha lanzado esta nueva variante del Reno 8 Pro en la India. Adem√°s, laa compa√Ī√≠a no ha revelado su precio, pero esperemos que no nos cueste un ojo de la cara ūüėÖ