Netflix confirma la llegada de su plan más barato en 12 países

Un plan más barato pero con algunas limitaciones estará disponible desde noviembre en el popular servicio de streaming que lucha por recuperar a sus suscriptores.

Después de meses de pruebas, finalmente Netflix confirmó que su plan de suscripción con anuncios estará disponible en varios países a partir de noviembre. Los 12 países incluyen México, Canadá, Alemania, Australia, Brasil, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, y los usuarios que deseen adherirse a este plan, que se convertirá en el más barato de las opciones, pagarán 6.99 dólares aproximadamente.

El “Plan Básico con Anuncios” como su nombre lo indica obligará a los usuarios a ver al menos cinco minutos de publicidad por cada hora de reproducción. Este contenido se podrá ver al inicio o durante la programación. Con respecto al tipo de anuncios, a través de un comunicado la compañía explicó que los anunciantes también podrán “evitar que sus anuncios aparezcan en contenidos que puedan ser incoherentes con su marca, ya sea sexo, desnudos o violencia gráfica”.

Los anuncios no son la única diferencia

Eso sí, los anuncios no serán la última limitante de este plan que es aproximadamente 2,5 dólares más barato que el más asequible de la compañía actualmente. Además, algunas películas no estarán disponibles debido a restricciones de licencia, y no se dará la posibilidad de descargar contenido para reproducirlo sin conexión a Internet. Mientras que la resolución del vídeo estará limitada a un máximo de 720p.

Como la propia compañía ha dejado saber desde hace meses, este plan es parte de una serie de estrategias que se han puesto en marcha para contrarrestar la pérdida de suscriptores que afectó al servicio por primera vez este año, posiblemente como consecuencia del aumento de la competencia en el sector y por el aumento constante de los planes de suscripción. Por ello, el gigante del streaming despidió al menos a 150 empleados y a decenas de contratistas y trabajadores a tiempo parcial en mayo.