Si Minecraft está entre tus juegos favoritos es hora de revisar tus dispositivos

Un informe de seguridad ha revelado los juegos favoritos de los ciberdelincuentes para robar datos.

Con el auge de los videojuegos y el número de títulos cada vez más populares, los ciberdelincuentes han encontrado la puerta perfecta para infectar más dispositivos con peligrosos virus capaces de apoderarse de información sensible como contraseñas, datos bancarios y más. En este sentido, recientemente, la compañía de ciberseguridad Kaspersky dio a conocer un informe en el que contempla los juegos más sensibles a estos riesgos, y Minecraft encabeza la lista.

El informe sugiere que los ciberdelincuentes utilizan juegos populares como Minecraft, desde estafas de phishing hasta descargas de malware. Según las estadísticas recopiladas por la empresa de seguridad entre julio de 2021 y julio de 2022, los archivos relacionados con Minecraft representaron aproximadamente el 25 % de los archivos maliciosos, seguidos de FIFA (11 %), Roblox (9,5 %), Far Cry (9,4 %) y Call. deber (9%).

El malware que afecta a los usuarios de Minecraft

Para acceder a los datos de los usuarios, los piratas informáticos utilizan el malware Trojan-PSW (Password Stealing Ware) que recopila las credenciales de los usuarios, Trojan-Banker, que roba los datos de pago; y Trojan-Game Thief, que recopila información de inicio de sesión de cuentas de juego.

La investigación también reveló otros títulos de juegos con un porcentaje notable de abuso, Grand Theft Auto, Need for Speed y The Sims. Sin embargo, según el informe de Kaspersky, el número total de archivos maliciosos y no deseados relacionados con Minecraft disminuyó un 36 % en comparación con el año anterior (131 005 frente a 184 887).

Ante el auge de este tipo de estafas, los usuarios deben estar cada vez más precavidos a la hora de unirse a este tipo de aplicaciones y entre los consejos que podrían ayudar a prevenir el malware incluyen: