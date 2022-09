Aplicaciones móviles gratuitas que deberías tener en tu teléfono

Tanto si eres un profesional de los negocios como un ávido viajero, estas aplicaciones móviles gratuitas te ayudarán a mejorar tu productividad y te harán la vida más fácil.

Aplicaciones m√≥viles gratuitas que deber√≠as tener, Las apps m√≥viles han cambiado nuestra forma de hacer todo, desde pagar la compra hasta ver pel√≠culas. Las siguientes son algunas de las aplicaciones m√≥viles m√°s √ļtiles e imprescindibles que deber√≠as a√Īadir a tu tel√©fono ahora mismo.

Aplicaciones móviles gratuitas que deberías tener

Vero ( Android iOS

Vero es una red social que permite publicar actualizaciones, compartir fotos y conectar con otros usuarios. Si te cansaste de lo mismo, Vero es un sustituto perfecto de Instagram o Snapchat.

Vero existe desde 2015, pero se ha hecho popular recientemente debido a la falta de anuncios y a las restricciones sobre qui√©n puede utilizarla y a qu√© tienes acceso cuando usas sus servicios. Vero no tiene planes de monetizar su plataforma a trav√©s de anuncios o de la venta de datos de los usuarios; en su lugar, cobran una cuota de suscripci√≥n anual de 0 d√≥lares/a√Īo (gratis).

Esto hace que Vero esté completamente libre de anuncios, lo que significa que tu experiencia nunca se verá interrumpida por molestas ventanas emergentes mientras navegas por el contenido en tu dispositivo móvil, como hace Facebook durante las historias de las noticias o Instagram cuando ves los hashtags relacionados con los productos que se anuncian dentro de estas mismas historias.

Shazam ( Android iOS

Shazam es bastante popular y lo es desde hace tiempo, pero siempre merece una menci√≥n cuando hablamos de aplicaciones √ļtiles y gratuitas. Los usuarios de Shazam pueden abrir la aplicaci√≥n mientras una canci√≥n est√° sonando en la radio, en una tienda o pr√°cticamente en cualquier lugar, y Shazam proporcionar√° el nombre de la canci√≥n as√≠ como el artista que la canta. Es b√°sicamente la respuesta a la vieja pregunta: “¬ŅQu√© demonios es el nombre de esta canci√≥n que est√° sonando?”

LastPass ( Android iOS

LastPass es un gestor de contrase√Īas que almacena de forma segura todas tus contrase√Īas, y te registra autom√°ticamente en los sitios web. Tambi√©n puede generar nuevas contrase√Īas para usted.

Esta aplicaci√≥n m√≥vil y web, esta disponible para todos las plataformas. LastPass recuerda todas tus contrase√Īas para que no tengas que hacerlo t√ļ. Esto es genial para las personas que se olvidan de sus contrase√Īas a menudo o simplemente son malos para recordar las cosas.

Sincronización segura entre dispositivos: Si utilizas más de un dispositivo, esta aplicación facilita que se sincronicen automáticamente entre sí y que todo se mantenga actualizado en todos los dispositivos utilizados por el usuario (por ejemplo, teléfono, tableta).

IFTTT ( Android iOS

If This, Then That (IFTTT) es un servicio gratuito que conecta todas tus aplicaciones y dispositivos. Te ayuda a automatizar tareas, ahorrando tiempo y dinero.

Por ejemplo: Puedes configurar un flujo de trabajo automatizado para que, si haces favorito un tuit en Twitter, se guarde autom√°ticamente en Pocket. Si sigues a alguien en Instagram y publica una foto que menciona su ubicaci√≥n en la ciudad de Nueva York, IFTTT enviar√° la ubicaci√≥n del lugar donde se tom√≥ la foto a Waze -una aplicaci√≥n utilizada para la navegaci√≥n GPS- para que sepa cu√°nto tiempo te tomar√° llegar all√≠ seg√ļn las condiciones actuales del tr√°fico. Esto significa que ya no tendr√°s que malgastar gasolina desvi√°ndote de tu camino porque Google Maps no sabe que hay obras o algo parecido. Si esto sucede suficientes veces, entonces tal vez Waze podr√≠a cambiar sus algoritmos de ruta para que todos los dem√°s no tengan tantos problemas para desplazarse tambi√©n ūüôā.

Pocket ( Android iOS

Pocket es un servicio que permite guardar artículos, vídeos y otros contenidos para verlos más tarde. Está disponible en dispositivos móviles desde 2010 y es compatible con las principales plataformas.

La aplicación puede utilizarse para ver los artículos guardados sin conexión, o sincronizarlos en varios dispositivos si se tiene una suscripción premium activa.

¬ŅPor qu√© esto es importante?

Estas son aplicaciones que pueden hacerte m√°s eficiente, ahorrarte dinero y ayudarte a organizar tu vida.

Si buscas una aplicación de redes sociales que no mine tus datos, Vero promete ser una de las mejores opciones. La empresa dice que no utiliza algoritmos para adaptar el contenido o mostrar anuncios. En su lugar, Vero ofrece a sus usuarios un fácil acceso a la mensajería, los grupos y los eventos.

La aplicaci√≥n tambi√©n cuenta con una interesante funci√≥n llamada “Veroshops”, que permite a los usuarios vender los art√≠culos que fabrican. Por ejemplo, si tienes una bufanda hecha a mano, puedes crear una Veroshop en Vero donde la gente pueda comprarla y enviarla directamente a trav√©s de la aplicaci√≥n (¬°sin gastos de PayPal!).

Kiwake es otra forma estupenda de estar conectado con tus seres queridos mientras viajas o vives en el extranjero sin tener que pagar tarifas de roaming o de uso de datos. Esta sencilla plataforma de mensajería te permite enviar mensajes a través de Wi-Fi (o de los datos del operador) para que sean entregados al instante, sin importar en qué parte del mundo se encuentren tus familiares.

Conclusión

Esperamos que tenga en cuenta estas aplicaciones y las pruebe. Puede que descubras que te ayudar√°n a ahorrar tiempo y dinero y a mejorar tu productividad general.