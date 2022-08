En este recuento de los anuncios más sorprendentes de la Gamescom 2022 vamos a enumerar las revelaciones que más nos emocionaron del evento. Sin embargo, y en honor a la verdad, hubo muchos lanzamientos y anuncios geniales.

La Gamescom 2022, en Colonia, Alemania, estuvo repleta de revelaciones y anuncios de juegos desde el principio. Incluso Sony aprovechó para mostrar un nuevo mando para la PS5. Pero vamos a aprovechar para hacer una recuento de lo anuncios más sorprendentes. Algunos títulos ya eran esperados por muchos gamers, pero también hubo grandes sorpresas, con fechas de lanzamiento muy próximas.

En esta edición de la Gamescom, más de 250.000 visitantes de todo el mundo pasearon por la feria alemana, la cual contó con unos 1.100 expositores de 53 países diferentes. De hecho, los organizadores señalaron que solo el sábado por la noche se registraron más de 130.000.000 de visitas en todo el programa de la jornada. Así mismo, el evento de apertura fue visualizado registró 12.000.000 de visitas.

Gamescom 2022: Recuento de los anuncios más sorprendentes

Así pues, para la lista a continuación consideramos anuncios que no eran esperados, o bien revelaciones de algo nuevo para un juego que ya había sido presentado, y también aquellos que mostraron un juego completamente nuevo nunca antes visto.

10) Tráiler de los villanos de Gotham Knights

Este tráiler de Gotham Knights hizo muchas cosas para los fans de los juegos de Arkham. Este tráiler muestra un montón de grandes batallas que van a tener lugar en el juego. Presenta a Harley Quinn y Clayface como algunos de los principales enemigos a los que se enfrentarán los jugadores.

Las peleas que mostraron también ponen de manifiesto el hecho de que los jefes parecen que serán de varios niveles. Clayface parece tener diferentes fases, así como Mr. Freeze. Lo que más destaca de este tráiler es que el juego por fin tiene una fecha de lanzamiento que se ha adelantado. Los fans seguro que agradecen la decisión.

9) Tráiler de Hogwarts Legacy Dark Arts

Este tráiler de la historia de Hogwarts Legacy ofreció algunos detalles interesantes del próximo juego de Hogwarts Legacy. El tráiler mostraba un momento en el que los jugadores llegarán a un punto del juego en el que el protagonista tendrá que elegir si utiliza o no la magia oscura.

Esto añade un nivel de intriga al juego. Si esto es algo de lo que están mostrando a los jugadores ahora, entonces, gran parte del juego seguro que tendrá opciones como estas.

El Hogwarts Legacy es un juego RPG de mundo abierto ambientado en el universo de Harry Potter. Este título te permitirá recorrer Hogwarts en el siglo XIX. Tu personaje es un estudiante que tiene la clave de un antiguo secreto que amenaza con destrozar el mundo de los magos.

8) Sonic Frontiers

La Gamescom Opening Night Live no sólo ha confirmado que Sonic Frontiers llegará a toda velocidad al mercado el 8 de noviembre, sino que también ha compartido un nuevo tráiler que muestra a Sonic corriendo por varios entornos, algunos misteriosos personajes nuevos e incluso un vistazo a Amy.

Por el aspecto del tráiler, el juego se desarrollará en un mundo lleno de fantasía, luz y oscuridad. Parece que hay algunas referencias a elementos espirituales con una figura parecida a una cruzada y una criatura con cuernos.

7) Street Fighter 6: Explicación de la nueva mecánica de juego

Conoce algunas de las nuevas mecánicas de juego que llegarán a Street Fighter 6 y más detalles sobre Juri y Kimberly.z

6) Moonbreaker

Moonbreaker es un sueño hecho realidad para cualquiera que haya jugado alguna vez a un juego de mesa y haya deseado que los personajes cobren vida. Por el tráiler, parece que habrá un montón de personajes que los jugadores podrán elegir y que tendrán sus propias líneas de voz y movimientos en el campo de batalla.

Los jugadores también podrán pintar las diferentes figuras a su gusto. Esto nos devuelve a los días de Warhammer de mesa en los que había que pintar las figuras a mano. Se trata de un gran giro con respecto al anterior título del desarrollador, Subnautica, pero seguro que nos proporcionará horas de diversión.

5) Where Winds Meet

El desarrollador Everstone Games ha presentado su nuevo juego de rol de mundo abierto, Where the Winds Meet, que parece ser muy parecido a Ghost of Tsushima en la China medieval. Está ambientado en el bello periodo de los Diez Reinos, al final de la dinastía Tang del Sur, y el protagonista parece ser un misterioso espadachín que tendrá la misión de sobrevivir a esta tumultuosa época.

4) Confirmado el lanzamiento de New Tales From the Borderlands

New Tales From the Borderlands recibió su revelación completa en la Gamescom Opening Night Live y se confirmó que se lanzará el 21 de octubre de 2022. Esta nueva historia, de cinco emocionantes capítulos, seguirá a tres nuevos personajes: la bondadosa científica Anu, su ambicioso y ” astuto ” hermano Octavio, y la feroz Fran, junto a rostros conocidos del amplio universo de Borderlands.

3) Dead Island 2

Dead Island 2 se anunció con un tráiler de anuncio y otro de juego. La forma en que se hizo fue perfecta, ya que los jugadores pudieron ver lo que el juego traía consigo en cuanto a estilo y jugabilidad real. La ambientación tiene lugar en un lugar que se supone que es una carta de amor a California.

La jugabilidad era una malla de diversión sangrienta con una física para matar zombis que era increíble. Todas las armas parecían fluir de forma natural en su exterminio de zombis. Los zombis también parecían tener una gran variedad. En general, parece que se trata de un juego tan bueno como el primero.

2) Lies Of P

Lies of P es un juego de tipo Souls que se basa en lo que nadie hubiera imaginado: Pinocho. Esta prermisa pudiera resultar extraña, especialmente para quienes están familiarizados con a versión de Disney. Sin embargo, el juego no parece esa película de Disney. La variedad de armas que han mostrado parece muy amplia en los breves fragmentos que los jugadores han podido ver. El escenario parece un mundo inspirado en la onda steampunk.

Todo en este título, que además se llevó los reconocimiento como el Mejor juego de acción y aventura, y el mejor juego de rol de la Gamescon 2022, es impresionante y parece que aportará su propio estilo artístico. Los jugadores se enfrentarán a muchos tipos de enemigos. Habrá un sistema de mentiras único en el que lo que diga el personaje será importante para el gran esquema de la historia.

1) Return to Monkey Island tiene fecha de lanzamiento para septiembre de 2022

Return to Monkey Island se lanzará en Nintendo Switch y PC el 19 de septiembre, que casualmente también es el Día Internacional de Hablar como un Pirata. Al anuncio de la fecha de lanzamiento se unió un tráiler en el que, entre otras cosas, aparecía un chiste sobre una armadura de caballo.