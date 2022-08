Googerteller: Basta de que Google recopile nuestros datos sin aviso

Googerteller es el nombre de una reciente aplicación presentada por el desarrollador Bert Huber, también conocido como el creador de PowerDNS. Esta vez, la propuesta de este “vigilante” nos beneficia a todos, menos a Google. Y es que, si bien la mayoría sabemos que las grandes empresas se lucran del seguimiento de nuestra actividad, pocos veces sabemos cómo y cuando sucede la transferencia de esta información.

Y como el navegador más utilizado en todo el mundo y con las apps asociadas, no es un secreto que Google recopila la mayor cantidad de datos entre todas las grandes empresas de tecnología, incluidas Twitter, Apple, Amazon y Facebook

Para esclarecer esta incertidumbre Huber a creado Googerteller. Gracias a la emisión de un pitido, esta informa cada vez que nuestros datos se envían a Google. Según un vídeo compartido en Twitter por el desarrollador, la herramienta funciona utilizando la lista de direcciones IP, proporcionadas gratuitamente por Google, que están asociadas con los muchos servicios de Google, pero no con los relacionados con Google Cloud. Así, cada vez que la computadora se conecta a una de esas direcciones IP, ya sea mientras usa un programa o cuando navega por la web, escuchará un pitido.

I made a very very simple tool that makes some noise every time your computer sends data to Google. Here a demo on the official Dutch government jobs site. The noise starts while typing the domain name already. Code, currently Linux only: https://t.co/ZjKeOSfYff pic.twitter.com/dEr8ktIGdo

— Bert Hubert 🇺🇦 (@bert_hu_bert) August 21, 2022