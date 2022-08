Shazam celebra 20 años y nos recuerda la canción más “Shazameada” de su historia

La app que cambió la forma en la que interactuamos con la música está de fiesta

A principios de la década del 2000 una aplicación hizo que no conocer el nombre de una canción dejara de ser un problema para buscarla y escucharla una y otra vez. Y esta era Shazam. Hoy el servicio de identificación de música que se lanzó en el Reino Unido, convirtiéndose en una de las aplicaciones más populares cumple 20 años y lo celebra recordando todos sus hitos.

Aunque Shazam fue muy popular durante varios años, con su propio nombre en 2018 Apple la adquirió 400 millones de dólares y desde entonces ha integrado el servicio de identificación de música en el Centro de control del iPhone y ha habilitado el soporte de Shazam en aplicaciones de terceros y más. Por ello, ha sido la compañía de la manzana mordida la encargada de recordar este aniversario con la publicación del playlist de las 20 canciones más “Shazameadas” año tras año, que incluyen “Hey, Soul Sister” de Train hasta “Cheap Thrills” de Sia. Así, como un recuento de sus mejores momentos.

La app que cambió la forma de buscar música hace 20 años

Conoce la canción más buscada en Shazam año tras año

Agosto de 2002: Shazam se lanza como un servicio de mensajes de texto con sede en el Reino Unido. En ese momento, los usuarios podían identificar canciones marcando “2580” en su teléfono y sosteniéndolo mientras se reproducía una canción. Luego se les envió un mensaje SMS diciéndoles el título de la canción y el nombre del artista.

Julio de 2008: Se lanza en la nueva App Store. Shazam lanzó su versión para Android en octubre de 2008.

Abril de 2015: Está disponible en el primer Apple Watch.

Septiembre de 2018: se une a la familia Apple.

Junio ​​de 2021: supera los mil millones de Shazams por mes.

Mayo de 2022: supera los 2 mil millones de instalaciones de por vida.

Agosto de 2022: Celebra 20 años de descubrimiento musical y alcanza los 70 mil millones de todos los tiempos.

Los artistas y canciones más “Shazameados” en 20 años:

Drake: Es el artista más buscado en Shazam de todos los tiempos con más de 350 millones de Shazams. “One Dance” es la canción más popular de Drake con más de 17 millones de Shazams.

“Dance Monkey”: La canción de Tones And I es la más buscada con más de 41 millones de Shazams.

“Crazy” de Gnarls Barkley : Fue la canción más shazameada utilizando el servicio de texto “2580”.

Las canciones más buscadas en Shazam por género:

Hip-Hop/Rap: “Can’t Hold Us” de Macklemore y Ryan Lewis feat. ray dalton.

Baile: “Prayer In C (Robin Schulz Radio Edit)” de Lilly Wood & The Prick y Robin Schulz.

R&B/Soul: “All of Me” de John Legend.

Latín: “Mi Gente” de J Balvin y Willy William.

Pop: “Let Her Go” de Passenger.

Alternativa: “Dance Monkey” de Tones And I.

Cantante/Compositor: “Take Me to Church” de Hozier.

¡Feliz 20 años Shazam!