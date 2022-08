La última actualización de Zoom soluciona una falla de seguridad en macOS

La popular aplicación de videollamadas Zoom ha actualizado la aplicación para solucionar una falla de seguridad en macOS. La vulnerabilidad, informada la semana pasada desde Objective-See Foundation, permite a los hackers tomar el control de los dispositivos infectados en solo unos segundos. De acuerdo con la información compartida desde el sitio oficial de la app, la actualización que lo soluciona, corresponde a la versión 5.11.5 de la aplicación en Mac.

Gracias a esta vulnerabilidad, los piratas informáticos podían “engañar” a Zoom para que instalara un programa malicioso. El exploit funciona apuntando al instalador de la aplicación Zoom, que debe ejecutarse con permisos de usuario especiales para instalar o eliminar la aplicación principal de una computadora. Si bien el instalador requiere que el usuario ingrese su contraseña al agregar la aplicación al sistema por primera vez, se ejecutaba una función de actualización automática continuamente en segundo plano con privilegios de superusuario.

Después del descubrimiento, Zoom tomó medidas inmediatas para blindar la aplicación. Y según una publicación en Twitter de Patrick Wardle, investigador de seguridad y fundador de Objective-See Foundation, quien alertó sobre la falla inicialmente, esta funciona a la perfección.

🆕 Update(s):

🐛 Bug assigned CVE-2022-28756

🩹 Patch now available, in Zoom v5.11.5 (9788)

See Zoom's security bulletin: https://t.co/xUpE4jS6ck

Mahalos to @Zoom for the (incredibly) quick fix! 🙌🏽 🙏🏽 pic.twitter.com/GGtM3EUT7s

— patrick wardle (@patrickwardle) August 14, 2022