Nadie conoce los juegos de Netflix

Entre los problema para mantener a los usuarios, las nuevas estrategias para diferenciarse de la competencia no terminan de calar.

Cuando la pérdida de usuarios no había tocado a Netflix, la compañía pensaba en opciones para diferenciarse de la competencia. Estas incluían la apuesta por juegos dentro de la plataforma. El día llegó y en noviembre del año pasado el proyecto se lanzó oficialmente, pero meses después, los números han demostrado que los juegos de Netflix son un completo fracaso.

Según el informe publicado por Apptopia, menos del 1% de los usuarios de la plataforma juegan los juegos de Netflix. Exactamente, los juegos de Netflix se descargaron poco más de 23 millones de veces y tienen una audiencia diaria promedio de 1,7 millones. Pero representa una cifra ínfima en comparación con los 221 millones de suscriptores de Netflix.

¿Juegos y streaming?

El año pasado, el director de operaciones de Netflix, Greg Peters, dijo a los inversores que esta apuesta planea ser “experimental” y que “probará un montón de cosas”, al tiempo que explicó que la empresa se centra en “el premio a largo plazo” de crear juegos populares que estén “conectados”, para llegar a los programas y películas de Netflix.

Aunque los videojuegos de Netflix fueron considerados una apuesta a largo plazo, Netflix no contaba con las bajas en la plataforma. Después de dos trimestre de pérdida de suscriptores, la compañía ha anunciado que está trabajando en planes más económicos, gracias a la transmisión de anuncios publicitarios.

Actualmente la plataforma cuenta con 24 títulos, que incluyen nombres como Stranger Things: The Game, Stranger Things 3: The Game, Card Blast, Teeter Up y Shooting Hoops. Además, están disponibles gratuitamente dentro de la plataforma y para descargar en iOS y la Google Play sin anuncios.

Varios de estos fueron desarrollados por un estudio por el que Netflix pagó más de 70 millones de dólares. Incluso, hace poco se anunció que planean llegar hasta 50 títulos a final de año.