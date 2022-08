La patente de Dell, que aún no se ha hecho oficial, reveló sus planes de incluir una estación de carga inalámbrica en sus computadoras portátiles.

Pronto podrías cargar inalámbricamente tu teléfono con tu laptop, al menos así lo sugiere una patente introducida por Dell. Y aunque la carga inalámbrica no es especialmente nueva, la idea de poder cargar tu smartphone con solo posarlo sobre tu laptop no se ha implementado hasta ahora.

La posibilidad de cargar inalámbricamente un dispositivo portátil con otro ya existe. En efecto, la función Wireless PowerShare de Samsung permite cargar otro teléfono a través de conexión inalámbrica. No obstante, cargar el teléfono de forma inalámbrica directamente con tu laptop, es una historia completamente diferente. Un problema que una nueva patente de Dell probablemente podría resolver, sin cambiar mucho la arquitectura interna de la laptop.

Cargar inalámbricamente tu teléfono con tu laptop Dell

Casi todas las portátiles disponibles en el mercado tienen superficies planas y sin ocupar cerca del teclado. Esta nueva patente de Dell propone utilizar este espacio para cargar de forma inalámbrica un dispositivo portátil, como un teléfono.

De hecho, la solicitud de patente (número 20220239124, descubierta por Patently Apple y Ars Technica) no propone incorporar bobinas de carga inalámbrica internamente en la propia portátil. En cambio, las bobinas de carga inalámbrica se integrarían en una especie de funda que se deslizaría por el exterior de la máquina. Un pequeño conector de alimentación magnético (similar a los utilizados por las antiguas MacBook de Apple y las primeras Surface de Microsoft) alimentaría el accesorio. Ello, a su vez funcionaría como base de carga inalámbrica para los dispositivos que tengan esta funcionalidad.

¿De qué se trata esta patente de Dell?

El concepto parece bastante insteresante, aunque no deja de generar algunas inquietudes. Por ejemplo, ¿cuánta energía podrá suministrar este accesorio? ¿Sería bien recibido por el público? considerando su posición poco habitual sobre las superficies de apoyo de la portátil?, y en este sentido, ¿hasta qué punto sería fácil teclear en una portátil con un smartphone en el lugar donde nomrmalmente se apoyan las manos?.

A decir verdad, este concepto tiene más sentido si el usuario está utilizando un ratón y un teclado externos, utilizando la portátil como una pantalla inteligente. Pero, de nuevo, la mayoría de las superficies de apoyo de las portátiles están diseñadas para inclinarse hacia abajo, donde el teléfono podría deslizaría.Al final, estas inquietudes no quieren decir que Dell no pueda resolverlas, aunque la solicitud de patente no indica cómo lo haría.

No obstante, hay que recordar que una solicitud de patente no indica que se vaya a conceder, ni tampoco que Dell vaya a lanzar este concepto al mercado. Pero la pregunta que plantea es interesante: ¿Podemos hacer algo para aprovechar el espacio plano para apoyar la palma de la mano en las portátiles, y que sea más práctico en la futura generación de portátiles?