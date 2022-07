Facebook ofrece ganancias a los creadores por utilizar su biblioteca de música

La estrategia de Meta propone que los creadores de videos incluyan música con licencia en sus videos y obtengan una parte de los ingresos por publicidad.

Facebook se niega a morir. La semana pasada Facebook presentó un cambio de look con un nuevo algoritmo y feeds separados, si todo inspirado en TikTok. Y es que para la compañía de Zuckerberg no es nuevo aprovechar lo que ya funciona para otros. Sin embargo, la app también ha considerado ofrecer una solución a uno de los problemas más frecuentes para los creadores de contenido, al escoger la música para sus vídeos.

Para evitar sanciones, demandas y todo lo relacionado, Facebook presentó Music Revenue Sharing que ofrece a los creadores nuevas formas de ganar dinero a través de videos que incluyan música con licencia, de artistas populares y emergentes a cambio de un porcentaje de las ganancias. Mientras que el resto de los ingresos se distribuirá entre los artistas y Meta.

Ganancias pero con condiciones

Esta función se anunció este lunes y estará disponible inicialmente entre los creadores de Estados Unidos, y meses después para nuevos mercados. Por ahora, Meta ha anunciado que contará con temas de artistas como Post Malone y Tove Lo.

Considerando la transacción de por medio, Facebook también hace algunas exigencias, como veremos a continuación.

Los vídeos deben tener una duración mínima de 60 segundos y tener un componente visual.

Los creadores simplemente no pueden publicar un video con solo la música con licencia.

Esta oferta no se aplica a los Reels.

La oferta de Meta con respecto al reconocimiento de los derechos de autor mejora la de YouTube, como una de las más conocidas hasta ahora. En el servicio perteneciente a Google, ofrece una biblioteca de temas propios, generalmente sin letra que se pueden usar sin riesgo de caer en una infracción, pero en este caso Meta amplía las opciones para beneficiar a artistas.

Sin embargo, la estrategia no es casualidad. Según una publicación de The Verge, el anuncio ocurrió una semana después de que Meta recibiera varias demandas de compañías pertenecientes a la industria de la música por promover el uso de temas musicales sin licencia. Pero Meta no se ha pronunciado al respecto.