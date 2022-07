Instagram ofrece más beneficios por las suscripciones de pago

La competencia no perdona y esto es algo que Instagram sabe muy bien. Por ello, la red social perteneciente a Meta se puso manos a la obra para ofrecer más tanto a creadores como a espectadores. Lo primero fue ofrecer suscriciones pagas y la oportunidad de monetizar el contenido. Después de algunas semanas de prueba, Instagram anunció más beneficios para el plan de suscripción, actualmente disponible en Estados Unidos.

Como se ha hecho costumbre fue el propio CEO de Instagram, Adam Mosseri, quien a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer varias novedades. Estas incluyen chats de 30 participantes para interactuar con seguidores y los reels exclusivos para suscriptores.

📣 Subscriptions Update 📣

Subscriptions are a great way for creators to have a predictable income & for fans to get exclusive content from creators that they love.

This update includes:

– Subscriber Chats

– Subscriber Reels

– Subscriber Posts

– Subscriber Home pic.twitter.com/5PzDTcwn8d

— Adam Mosseri (@mosseri) July 14, 2022