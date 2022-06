El Huawei Mate 50 ya tiene fecha de lanzamiento

La serie de Huawei Mate 50 ya tiene fecha de lanzamiento. El 12 de septiembre ha sido la fecha seleccionada por la firma china para presentar sus nuevos flagships y el sistema operativo para Android, HarmonyOS 3.0.

Esta vez , la noticia ha sido compartida por el confiable filtrador Equal Leaks a través de su cuenta oficial de Twitter . Además de la fecha, ha confirmado que los nuevos dispositivos contarán con el procesador Kirin 9000s, un nuevo chipset de la marca, cuyos detalles se han cuidado muy bien hasta la fecha.

