Nothing Phone: Video con todos los detalles y fecha de lanzamiento

El Nothing Phone ha sido anunciado con bombos y platillos, y a pocos días para su lanzamiento, se ha adelantado un revelador teaser. El primer smartphone de Nothing, la firma creada por uno de los fundadores de One Plus se presentará el 12 de julio en un evento online. Y las primeras imágenes ya dan de qué hablar.

Las imágenes compartidas desde Twitter por, dan protagonismo a la parte trasera del dispositivo A diferencia de los modelos actuales que inundan el mercado, esta deja ver varios componentes a través de su cubierta transparente. Y por si fuera poco, ofrece una iluminación con luces LED.

Leaks are harder to contain nowadays and many of you have been waiting for a long time. So here it is. This is phone (1) design.

More to come. Tune in on 12 July. https://t.co/aOqmhLylCI

— Carl Pei (@getpeid) June 15, 2022