Cómo fijar fotos en el perfil de Instagram

Fijar las fotos en el perfil de Instagram es la última actualización compartida desde la red social. Esta nueva característica permitirá tanto para los creadores de contenido como para los usuarios normales, enfatizar una publicación o un Reel en su feed.

Después de haber sido probada durante los últimos meses, la nueva opción ya está disponible en todo el mundo. Las publicaciones ancladas se muestran como las primeras o las últimas publicaciones en el perfil del usuario, ya que no hay una sección separada para las publicaciones ancladas. Según Instagram:

You like it? You pin it 📌

You can now choose up to three posts or Reels to pin to the top of your profile. pic.twitter.com/9waQkueckG

— Instagram (@instagram) June 7, 2022