Los sueldos del sector TI ya no son “inmunes” a la inflación

Los aumentos de los salarios TI se estancaron en 2021. El rendimiento de los ingresos empeoró debido a la inflación en Estados Unidos. Sin embargo, los analistas confían en una pronta recuperación.

Los sueldos del sector TI ya no cuentan con el atractivo de hace unos años. Durante 2020 la oferta salarial en el campo de tecnología superaba el promedio con ventaja a otros sectores. En ese entonces, la creación de nuevas compañías del sector y la demanda de talento justificaban la inversión.

Aunque en la actualidad, la inversión en el área de la tecnología no ha cesado, los ajustes no parecen suficientes y los sueldos del sector TI pierden contra la inflación. Según una encuesta de la consultora de empleo de TI Janco Associates, compartida desde The Standard Cio, la inflación de 8% durante el último año en Estados Unidos ha sido clave para este nuevo panorama.

Los sueldos del sector TI bajaron en 2021

En comparación con años anteriores, durante 2021, los sueldos del sector TI aumentaron un 2,05%, con un salario medio de 100.022 dólares para los de las grandes empresas y de 95.681 dólares para los trabajadores de TI de las empresas medianas.

Para los ejecutivos, el aumento representó 3,47%, lo que elevó el salario medio a 176.231 dólares. Mientras que los puestos de mandos intermedios vieron un aumento menor de 1,2% más hasta los 97.189 dólares.

Pero, la encuesta que consultó a 252 grandes empresas y 722 medianas empresas, predice que el panorama podría mejorar para 2023. Debido a la constante demanda de talentos específicos , los rangos salariales aumentarán 5% y un 10% con respecto a los niveles actuales.

El informe afirma que las empresas equilibran los bajos aumentos salariales con las bonificaciones por conocimientos específicos. Así, las habilidades certificadas como DBA maestro certificado por Oracle, AWS Certified Security, analistas con certificados de Cloudera, Cisco o InfoSys reciben las mejores primas que el promedio. Aquellas habilidades no certificadas como analistas, desarrolladores de bases de datos, auditor de pruebas de seguridad, reciben un poco menos.