Como todos los meses, los dueños de Xbox con suscripción a Xbox Live Gold podrán descargar y jugar una selección de juegos sin costo adicional.

Xbox acaba de anunciar la lista de los juegos que estarán disponible durante junio para los suscriptores de Xbox Live Gold. Entre los títulos que se podrán disfrutar están Aven Colony y Project Highrise: Architect’s Edition.

Con la suscripción a Xbox Live Gold, no solo quienes tengan una Xbox One podrán disfrutar de estos beneficios. Los propietarios de Xbox Series X y Series S con suscripciones activas también podrán jugar sus juegos en línea y obtener descuentos en muchos juegos digitales en la Tienda Xbox.

Juegos gratis de Xbox para junio de 2022: Aquí está la lista

Los Juegos gratis para Xbox One y Xbox Series X/S incluyen:

Aven Colony

Disponible del 1 al 30 de junio

Este juego de estrategia propone construir una comunidad humana en un planeta alienígena. El reto es hacer prosperar a estos extranjeros en terrenos desconocidos.

Project Highrise: Architect’s Edition

Disponible del 16 de junio al 15 de julio

Ponte en el papel de un arquitecto de rascacielos y cumple el reto de construir enormes edificios en una ciudad para que la gente viva o compre en ellos. Todo ello intentando no arruinarte por el camino.

Super Meat Boy

Disponible del 1 al 15 de junio

Controla a Super Meat Boy, un pedazo de carne con vida propia, en este divertido juego descargable de plataformas estilo retro.

Raskulls

Disponible del 16 al 30 de junio

En Raskulls se nos presenta un acción plataformas, lleno de humor y buen ánimo, protagonizado por unas simpáticas calaveras que podrán vestirse con múltiples vestimentas.

Como parte de los Juegos gratis de Xbox para junio, los suscriptores de Xbox Live Gold podrán obtener la oferta de mayo, The Inner World – The Last Wind Monk. Y hasta el 1 de junio, los suscriptores de Xbox Live Gold aún tendrán tiempo de obtener Yoku’s Island Express y Viva Pinata: Party Animals.