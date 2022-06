DuckDuckGo permite los rastreadores de Microsoft en su navegador móvil

El acuerdo de búsqueda de DuckDuckGo permite que los rastreadores de datos de Microsoft sigan activos en su navegador para dispositivos móviles. A pesar de sus promesas de absoluta protección de la privacidad, DuckDuckGo transfiere datos a propiedades de Microsoft cuando se visitan ciertos sitios web.

DuckDuckGo permite los rastreadores de Microsoft como parte de un acuerdo entre ambas compañías para sindicar los resultados de las búsquedas. Como consecuencia, no se pueden bloquear los rastreadores en la aplicación móvil del búscador. Es característica fue descubierta recientemente por un experto en ciberseguridad, quien publicó pruebas de que el navegador móvil de DuckDuckGo transfiere datos a propiedades de Microsoft cuando se visitan ciertos sitios web.

Hace unos días, el especialista en seguridad informática, Jacob Edwards publicó, en una serie de tuits, las pruebas de la existencia de los rastreadores de Micrososft en la app móvil de DuckDuckGo. En el hilo se muestra que, en efecto, el navegador móvil de DuckDuckGo transfiere datos a LinkedIn y Bing Ads de Microsoft.

You can capture data within the DuckDuckGo so-called private browser on a website like Facebook's https://t.co/u8W44qvsqF and you'll see that DDG does NOT stop data flows to Microsoft's Linkedin domains or their Bing advertising domains. iOS + Android proof:

👀🫥😮‍💨🤡⛈️⚖️💸💸💸 pic.twitter.com/u3Q30KIs7e — ℨ𝔞𝔠𝔥 𝔈𝔡𝔴𝔞𝔯𝔡𝔰 (@thezedwards) May 23, 2022

Puedes capturar datos dentro del llamado navegador privado de DuckDuckGo en un sitio web como el de Facebook https://t.co/u8W44qvsqF y verás que DDG NO detiene los flujos de datos a los dominios de Linkedin de Microsoft ni a sus dominios de publicidad de Bing.

DuckDuckGo permite los rastreadores de Microsoft

A decir verdad, si se tratara de un navegador web de cualquier otra compañía, la transferencia de datos a un tercero no sería nada fuera de lo normal. Sin embargo, DuckDuckGo se vende así misma como una compañía que no rastrea a sus usuarios. Esyo último, en vista de las pruebas, no parece ser del todo cierto.

Es más, la privacidad es un punto importante para la empresa. “Nuestra política de privacidad es simple: no recolectamos ni compartimos nada de tu información personal.”, se puede leer en la página de inicio de DuckDuckGo. Por lo tanto, cualquier tipo de rastreo va en contra de esta afirmación propia de DuckDuckGo.

Y sí, aunque este problema parece ser exclusivo de las propiedades de Microsoft, DuckDuckGo promete un nivel de seguridad que no está cumpliendo.

El CEO de DuckDuckGo responde a las críticas

De hecho, esto fue confirmado por el CEO de DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, quien está trabajando para preservar la reputación de la compañía después de que el descubrimiento potencialmente dañino se compartiera en Twitter. Weinberg salió al paso para responder a las críticas a su empresa, y al mismo tiempo, confirmando que los rastreadores de Microsoft no están bloqueados en el navegador DuckDuckGo.

Sin embargo, el directivo intentó restar importancia a la situación porque no afecta a los resultados de búsqueda de DuckDuckGo.

“Esto no tiene que ver con las búsquedas”, comienza diciendo en unas declaraciones publicadas en el foro Hacker News.

¿Tiene o no tiene relación con el motor de búsqueda?

A decir verdad, si no fuera por el acuerdo de sindicación de búsquedas entre DuckDuckGo y Microsoft, esto no sería un problema en primer lugar. No obstante, aunque no tenga “ninguna relación con nuestros resultados de búsqueda”, como dice un portavoz de DuckDuckGo a PCMag.com, la verdad es que sí qestá intrínsecamente relacionado con el contrato de búsqueda con Microsoft.

La gira de relaciones públicas de DuckDuckGo no termina ahí. Cualquiera que critique a la empresa en Twitter se encuentra con la misma respuesta copiada y pegada de Weinberg:

Hi, FYI — this isn't about our search engine, and we actually restrict Microsoft scripts in our browsers, including blocking their 3rd party cookies. If you want full context, I left a detailed explanation on reddit:https://t.co/AfDSKceldw — Gabriel Weinberg (@yegg) May 28, 2022

“Hola, para tu información, esto no tiene que ver con nuestro motor de búsqueda, y de hecho restringimos los scripts de Microsoft en nuestros navegadores, incluyendo el bloqueo de sus cookies de terceros. Si quieres el contexto completo, dejé una explicación detallada en reddit”.

En el hilo de Reddit al que enlaza, Weinberg aclara que DuckDuckGo no promete el anonimato cuando se navega fuera de su motor de búsqueda. Además, sostiene que “nada puede proporcionar una protección del 100%”, y que lo que ofrece DuckDuckGo es “lo mejor que hay para los usuarios convencionales.”

¿Cuáles son las principales conclusiones de todo esto?

En pocas palabras, la empresa que promete no rastrearte nunca, en realidad te rastrea a veces. Ello nos enseñó que el anonimato total no está garantizado cuando se navega con DuckDuckGo fuera de su motor de búsqueda.