Probablemente has encontrado en Instagram una receta saludable, o un truco de decoración, o una rutina de ejercicio, las cuales quisieras poder reproducir sin conexión a Internet. A continuación te diremos cómo puedes descargar los videos de Instagram para verlos en tu Mac cuando quieras.

Poder descargar un video de Instagram a tu Mac es una funcionalidad que no ofrece de forma nativa la red social. Tampoco tiene un modo “sin conexión“, disponible en otras aplicaciones, lo cual puede pasar a ser un verdadero dolor de cabeza cuando quisieras volver a ver un video publicado en la app. Pero no te preocupes, a continuación te daremos dos alternativas para conseguirlo.

Y es que, aún en pleno 2022, podríamos encontrarnos en la situación en la que en el lugar donde quisiéramos volver a ver videos de Instagram no hay Internet. Ya sea porque el Wi-Fi no tiene el alcance suficiente, no quieres consumir los megabytes de tu plan de datos, o la combinación de ambos. En casos como estos lo mejor sería poder descargar video de Instagram en Mac

Sin embargo, a menos que los videos los hayas creado en tu propio dispositivo, Instagram no ofrece la funcionalidad para descargarlos localmente. Esto quiere decir que, siempre vas a requerir de una conexión a Internet para poder disfrutar de los contenidos que se suben a esta red social. De modo que, para poder replicar esa receta que te gustó, seguir la rutina fitness que quieres probar, o simplemente guardar las felicitaciones que te enviaron en esa ocasión especial, vas a necesitar una solución alternativa.

A decir verdad, Instagram no te pone esta tarea fácil. De hecho, no hay una solución perfecta para guardar videos de Instagram en tu Mac. No obstante, a continuación te guiaremos con un par de trucos para descargar, y guardar videos, para reproducirlos cuando quieras. De hecho, puede que los trucos que te diremos a continuación funcionen en otros dispositivos, además de una MacBook.

Cómo descargar un video de Instagram a tu Mac

Encontrar cómo descargar vídeos de Instagram es muy fácil con la herramienta adecuada. En efecto, hay muchas maneras para descargar el contenido de esta red social. Sin embargo, no todas son seguras y muchas ocultan adware en sus ficheros de instalación. Por lo tanto, el verdadero reto no es cómo descargarlos, sino hacerlo de forma segura. De modo que, puedas reproducirlos sin poner en riesgo tu privacidad ni la de tu dispositivo.

Probamos muchos sitios web, herramientas y aplicaciones para descargar videos de Instagram. Luego, llegamos a la conclusión de que una de las mejores, y más seguras, maneras de hacerlo es utilizando una aplicación. Haciéndolo de esta manera podrás conseguir guardar en tu Mac, no solo videos de Instagram, sino también de virtualmente cualquier otro sitio donde se publiquen videos.

En tu Mac abre y descarga la aplicación Pulltube. Luego, copia en enlace al video desde la barra de navegación. Pega la dirección en la ventana de la app que acabas de descargar. También puedes arrastrar y soltar la URL desde el navegador a la app. Escoge la calidad y recorta el video a tu conveniencia, de ser necesario. Haz clic en Descargar.

¡LISTO!

Terminado el proceso, el video quedará guardado en la carpeta que hayas escogido y podrás reproduirlo cuantas veces quieras.

También puedes descargarlos de forma manual -solo si eres un experto

La opción anterior es la más cómoda, es segura y es la que utilizaríamos frecuentemente. Sin embargo, si te encuentras en una situación en la que no tienes la aplicación, y no puedes conseguirla, existe una alternativa manual para descargar los videos de Instagram a tu computadora. Pero te advertimos, para ejecutarla debes tener un poco de maña con el código y las herramientas de desarrollador del navegador web.

Abre el video que deseas descargar en tu navegador web. Haz clic secundario sobre el contenido multimedia. En el menú que se despliega, selecciona la opción “Inspeccionar código”. Esta opción puede aparecer también como “Inspeccionar”. Cuando se despliegue la barra lateral con el código fuente de la página, deberás buscar el archivo en la barra que dice “Buscar HTML”. Busca y escribe allí la palabra “video” para dar con el archivo. Haz clic secundario sobre estas líneas de código y elige la opción: “Abrir contenido en una pestaña nueva”

Una vez que hagas esto, el video se abrirá en una nueva pestaña. Allí solo debes hacer clic secundario sobre el mismo, y elegir la opción “Guardar video como”. Selecciona la carpeta de destino, el nombre con el que lo quieres guardar y listo. Ya lo tendrás disponible en tu disco duro.

¿Qué debes tener en cuenta al descargar los videos de Instagram?

Al descargar video de Instagram debes tener en cuenta que, si no los creaste tu o no posees los derechos de los mismos, solo son para tu uso personal. No podrás cambiar o distribuir los contenidos que descargues sin el consentimiento expreso de quien los ha creado.