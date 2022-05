¿Cuáles son los mejores audífonos gaming para ti?

aA medida que el gaming se va consolidando en nuestra sociedad, la selección de los accesorios par jugar es una tarea a la que debemos dedicrle mayor tiempo. Tal es el caso de los audífonos, lo cuales hoy en día son mucho más que reproductores de medios.

Elegir los mejores audífonos gaming es muy importante si quieres llevar tu juego al siguiente nivel. Y es que, los constantes avances tecnológicos han transformado los audífonos de meros reproductores de medios a herramientas integrales de comunicación. Entonces, ya seas un gamer casual, o uno profesional, contar con las herramientas adecuadas para jugar dejó de ser un lujo, para convertirse en una necesidad.

La amplia diversidad de auriculares disponibles hoy en día es increíble. Así pues, encontrar unos que se adapten perfectamente a tus necesidades puede ser una tarea que nos tome más tiempo del que creíamos en un principio. Teniendo en cuenta esto, unimos fuerzas con HyperX para crear esta guía de compra.

¿Cuáles son los mejores audífonos para ti? Claves para elegirlos

A continuación te presentamos las claves para conocer las diferencias entre auriculares con cable, inalámbricos y Bluetooth.

1.- Auriculares con cable

Los auriculares con cable son los más aceptados por su durabilidad y bueno, son los más tradicionales. La ventaja de este tipo de auriculares es la facilidad de uso, la capacidad de conectarse directamente a un conector 3,5 mm o puerto USB en cualquier dispositivo en el que se esté jugando, e inmediatamente tener una gran claridad de audio.

Otra área en la que los auriculares con cable suelen brillar, en comparación con los auriculares inalámbricos, es en su rango de respuesta de frecuencia. Para garantizar que la transmisión inalámbrica de datos sea lo más rápida posible para reducir el retraso del audio, a veces el audio se comprime y las frecuencias en los extremos alto y bajo de la escala se pueden minimizar. Los auriculares con cable generalmente pueden emitir una gama más amplia de graves y agudos.

HyperX Cloud Alpha S

El HyperX Cloud Alpha S puede bombear sonido a frecuencias de 13 Hz a 27 kHz, y el Cloud Flight lo alcanzará con 15 Hz a 23 kHz cuando está conectado, pero ese rango se reduce a 20 Hz a 20 kHz con una conexión inalámbrica de 2,4 GHz. Para la mayoría de las personas, cualquiera de esos rangos de frecuencia seguirá sonando genial, pero si eres el tipo de audiófilo que puede escuchar un alfiler caer y saber exactamente de qué metal está hecho, es probable que quieras disfrutar tus sentidos altamente desarrollados con una experiencia completamente conectada.

El mayor inconveniente de los auriculares con cable es el cable. Estás atado a cualquier dispositivo que estés usando y tu rango de movimiento es limitado.

En conclusión, un auricular con cable como el HyperX Cloud Alpha S es una opción perfecta para alguien que sólo busca conectarse y desconectarse y seguir teniendo una experiencia auditiva de alta calidad.

2.- Auriculares inalámbricos

La mayoría de los auriculares inalámbricos populares en el mercado actual, transmiten información de audio a través de RF (radiofrecuencia) utilizando la banda de frecuencia de 2,4 GHz. Esta banda de frecuencia es ideal para juegos porque ofrece velocidades de transmisión de datos bastante rápidas y un rango de transmisión sólido. La banda de 2,4 GHz también permite una conexión robusta ya que esa banda de frecuencia es lo suficientemente baja como para atravesar objetos sólidos, permitiéndote circular por tu casa para tomar algo, mientras sigues discutiendo estrategias y selecciones en el lobby de Overwatch.

HyperX Cloud Flight

En el caso de los HyperX Cloud Flight y otros auriculares inalámbricos de 2,4 GHz, lo que ofrecen es libertad. Es importante mencionar que a pesar de que hay un ligero retraso en el tiempo de transmisión ya que las ondas de radio a través del aire aún pierden la carrera de los pulsos eléctricos que recorren un cable, la latencia estándar de 1 ms de 2,4 GHz le ofrece algo muy parecido a las velocidades de transmisión por cable y el costo de perder un poco de respuesta de frecuencia.

Si bien la tecnología inalámbrica es confiable, requiere el uso de un transceptor. El HyperX Cloud Flight, por ejemplo, utiliza un transceptor USB, lo que limita su compatibilidad inalámbrica con cualquier dispositivo que admita un adaptador de audio inalámbrico USB. Si eres un jugador de PC, PS4, PS4 Pro o PS5, esta opción es para ti, pero no te preocupes si deseas usar un Cloud Flight en cualquier otro dispositivo como, por ejemplo, un Nintendo Switch o Xbox One, puedes conectar el cable de audio de 3,5 mm incluido a un conector de auriculares estándar.

El inconveniente final con cualquier auricular inalámbrico es un poco obvio: las baterías. Debe haber alguna forma de alimentar los auriculares y suele ser a través de un cable. Afortunadamente, Cloud Flight tiene una duración de batería masiva de 30 horas*, por lo que este pequeño inconveniente se anula un poco.

Entonces, si eres un jugador que prioriza la libertad o te gusta caminar un poco durante tiempo de juego, tal vez un auricular inalámbrico sea adecuado para ti.

3.- Auriculares Bluetooth

La última categoría son los auriculares Bluetooth, una rama de los auriculares inalámbricos con su propio conjunto único de ventajas y desventajas. No hay cables, todavía tienes libertad, pero el rango de transmisión de Bluetooth no es tan lejano como con la conexión inalámbrica de 2,4 GHz. Esto puede estar perfectamente bien, si solo deseas escuchar tu teléfono en el bolsillo de camino al trabajo o si no estás demasiado lejos de una fuente de audio. Sin embargo, el principal beneficio de la tecnología Bluetooth es que todos los dispositivos funcionan juntos, sin necesidad de un adaptador. Una vez que esté emparejado, puedes usar cualquier cosa que sea compatible con Bluetooth, sin preocuparte por perder el adaptador o estar atado a un cable.

Ahora, sobre las desventajas, con los avances en los códecs de audio y las API, la latencia de la transmisión inalámbrica se ha reducido, pero el Bluetooth todavía está un paso por detrás de la tecnología inalámbrica de 2,4 GHz y ese poco de latencia adicional puede hacer que jugar a través de un auricular Bluetooth sea una experiencia desconcertante.

Pero existe una solución…

El versátil HyperX Cloud MIX se ocupa de esto al incluir un cable que puedes conectar mientras quieras jugar con claridad de audio de alta resolución y para cuando quieras escuchar música o salir a caminar, puedes desconectar el cable y el micrófono y obtener conectividad inalámbrica. Es decir, el Cloud MIX está pensado para jugar y para la vida cotidiana.

Conclusióm

Con esta guía, esperamos hber respondido las preguntas más importantes sobre las diferencias y ventajas de los auriculares con cable, inalámbricos de 2,4 GHz e inalámbricos Bluetooth. Nuestra intención es que te sientas seguro al decidir el auricular que mejor se adapte a tus necesidades.

Y, finalmente, si deseas conocer todas las opciones de auriculares de HyperX, haz clic aquí.