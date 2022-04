Se vienen las “Comunidades” a WhatsApp, entre otras nuevas funciones

Las “comunidades” llegarán a WhatsApp, una nueva función que acaba de ser anunciada en su blog oficial. La compañía explicó en detalle los lineamientos de la nueva funcionalidad, al mismo tiempo que anunció también otros cambios. Entre los cuales, está la capacidad de compartir archivos más grandes, reacciones con emoji, y más.

📣 We're excited to announce a new feature rolling out later this year called Communities!

With Communities, you'll be able to bring related groups together in a way that helps you organize meaningful connections easily and privately. pic.twitter.com/eatAZQCmc3

— WhatsApp (@WhatsApp) April 14, 2022