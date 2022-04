Kia acentúa el perfil offroad y la tecnología en la Telluride 2023

Presentada en 2019, la Kia Telluride se ha consolidado en el segmento de los SUV de tres filas de asientos. Ahora, tras tres años, el fabricante japonés develó un modelo renovado y para el 2023, el deportivo utilitario regresa con una serie de mejoras que potencian sus capacidades offroad. así como su equipamiento tecnológico.

La Kia Telluride 2023 llegó con unarenovada cara correspondiente a la actualización de mitad de ciclo de mitad de cliclo. La cual, además de una puesta al día con nuevos elementos de diseño por dentro y por fuera, incluye nuevas ruedas y otras opciones de colores, por nombrar algunas. De igual manera, incluye una lista ampliada de tecnología de seguridad ADAS para una mayor tranquilidad y seguridad cuando se está detrás del volante.

Desde su debut en la primavera de 2019, la Kia Telluride recibibió elogios de críticos y consumidores por igual. De hecho, recibió el premio World Car of the Year 2020 y muchos otros elogios. Por tal motivo, no es exagerado resaltaar la popularidad de esta camioneta. En efecto, Kia vendió más del 75 por ciento de sus unidsades a compradores como nuevos.

Fue el único SUV que arrasó con la “Triple Corona”, ya que el Kia Telluride fue galardonado en 2019 con el premio NACTOY al Vehículo Utilitario del Año, MotorTrend al SUV del Año y Car and Driver 10Best. Es la primera vez que un SUV gana los tres premios al mismo tiempo. Más recientemente, obtuvo el premio más reciente al mejor valor de reventa de JD Power.

El Kia Telluride está por encima de las impresionantes cifras de ventas de sus tres cortos años de existencia, con casi 100,000 unidades del SUV insignia de la marca coreana vendidas sólo en el año 2021.

Kia Telluride 2023, una renovación pequeña pero importante

El Kia Telluride del 2023 tiene nuevas ruedas, colores y una actualización en el frente, así como una pantalla de información y entretenimiento más grande e incluso un límite de remolque más alto. El nuevo parachoques delantero lo hace lucir más agresivo y deportivo.

La edición Nightfall, todo en negro, se reemplaza con los niveles de equipamiento X-Line y X-Pro, que ofrecen asientos en relieve con líneas de adorno, ruedas exclusivas, una elevación de 10 mm para una distancia al suelo un poco mayor y, lo que es más importante, un modo de remolque con más control de tracción avanzado y control de balanceo del remolque.

Y en el caso del X-Pro, un aumento de peso de remolque de 500 libras, a 5500 libras en total. El X-Pro también tiene A/T Continental reales que envuelven sus ruedas de 18 pulgadas para una tracción en tierra más segura.

El Telluride conserva su motor LAMBDA II 3.8L V6 GDI, que –produce 291 caballos de fuerza a 6,000 rpm y 262 lb-pie de torque acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades, en un diseño de tracción delantera o tracción total.

Otra novedad para el 2023 es la opción de asistencia de frenado cuesta abajo y prevención de colisión frontal estándar durante los giros a la izquierda. De igual manera, todos los modelos obtienen una pantalla 2 pulgadas más grande de 12,3 pulgadas. Así como tres nuevos colores, Midnight Lake Blue, Dawning Red y Jungle Wood Green.

Precio

El precio del modelo 2023 es poco mayor al del modelo anterior 22, y comienza en $33q3 mil dólares.