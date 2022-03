YouTube transmitirá programas de TV gratis

Cada vez más las plataformas de streaming están sumando a su biblioteca de contenidos programación televisiva para ver gratis, pero con anuncios publicitarios. Ahora es YouTube la que se une a esa tendencia, empezando en los Estados Unidos.

YouTube anunci√≥ que transmitir√° programas de TV gratis, pero con publicidad. Con esta novedad, publicada en su blog, la compa√Ī√≠a competir√° m√°s directamente con el creciente n√ļmero de servicios de streaming gratuitos, como Tubi, Pluto TV, The Roku Channel, IMDb TV, Xumo, Plex y Peacock de NBCU. La empresa dijo que inicialmente ofrecer√° a sus usuarios estadounidenses acceso a m√°s de 4.000 episodios gratuitos de programas como “Hell’s Kitchen“, “Andromeda” y “Heartland“, entre otros. YouTube tiene previsto a√Īadir hasta 100 t√≠tulos m√°s cada semana, tanto de series como de pel√≠culas, a su colecci√≥n de streaming gratuito.

Que YouTube ofrezca TV gratis es una paso lógico

En la actualidad, YouTube cuenta con una variedad de pel√≠culas que se pueden ver gratis con publicidad. Por ejemplo, en la plataforma existen m√°s de 1.500 pel√≠culas de empresas como Disney, Warner Bros, Paramount Pictures, Lionsgate y FilmRise, entre otras. En m√°s, la compa√Ī√≠a a√Īadi√≥ recientemente nuevas pel√≠culas como Gone in Sixty Seconds, Runaway Bride y Legally Blonde, entre otras. As√≠ pues, oferecer programas de TV gratis, es m√°s bien un movimiento l√≥gico en sus esfuerzos en este sentido, y no algo totalmente nuevo.

De todas formas, la industria del streaming en general -tanto la que se apoya en la publicidad como la que se basa en la suscripción- tiende a inclinarse hacia la televisión en lugar de las películas. Lo cual gusta a los desarrolladores de las plataformas. Ya que significa que los usuarios pasan más horas viendo contenidos en sus servicios.

Una ventaja inherente

YouTube, tiene un importante impacto en la televisión conectada en Estados Unidos. Pero no en la televisión gratuita. Hay que considerar que YouTube llegó a más de 135 millones de personas vía smart TVs  en diciembre de 2021, solo en Estados Unidos. No obstante, cuando los usuarios buscaban programas de televisión en la plataforma, les dirigía a alquilar o comprar los títulos en cuestión. El streaming gratuito no era una opción.

Eso va a cambiar con el lanzamiento del servicio de TV gratis.

YouTube dice que ahora introducir√° una nueva barra de navegaci√≥n y un banner interactivo que ayudar√° a los usuarios a elegir c√≥mo quieren verlos: alquil√°ndolos o compr√°ndolos, como antes, o gratis con anuncios, cuando est√©n disponibles. Las pausas publicitarias, por su parte, variar√°n en frecuencia seg√ļn los espectadores y el contexto en el que est√©n viendo los programas, dice YouTube. La mayor√≠a de los anuncios se venden a trav√©s del programa YouTube Select.

M√°s all√° de los grandes nombres, muchos de los programas disponibles de forma gratuita son series antiguas, como “Father Knows Best”, “Unsolved Mysteries”, “21 Jump Street”, “The Carol Burnett Show”, “That Girl”, “Car 54, Where Are You?”, “The Lone Ranger”, “Hopalong Cassidy”, “Laugh-In”, “The Dick Van Dyke Show” y otros. Muchos de los programas gratuitos s√≥lo ofrec√≠an 1 o 2 temporadas, aunque las series duraran m√°s tiempo. Esta biblioteca no convertir√° inmediatamente a YouTube en uno de los principales destinos de televisi√≥n gratuita, pero podr√≠a ayudar a aliviar el aburrimiento en ocasiones para los usuarios habituales de YouTube.

Disponibilidad

YouTube también indicó que muchos de los programas de televisión gratuitos están disponibles en alta definición 1080p con sonido envolvente 5.1 en los dispositivos compatibles.

Los programas estarán disponibles para los usuarios de Estados Unidos a partir de hoy a través del navegador web, en los dispositivos móviles y en los smart TVs, a través de la aplicación YouTube TV. Puedes ver la lista completa de programas en YouTube.com/freeshows.