Hoy en día casi todos los aspectos de nuestras vidas necesitan, en un momento u otro, de una conexión a Internet. Tomando en cuenta esto, elegir un proveedor de Internet que nos garantice una línea estable y rápida, tendrá un impacto positivo en nuestra calidad de vida.

Elegir la mejor conexión a Internet puede ser complicado, pero a medida que el teletrabajo se consolida, Internet es ahora un servicio esencial para muchas personas que tienen su espacio de trabajo en casa. En este sentido encontrar un proveedor de internet fiable y consistente es fundamental. Por tal motivo, hemos creado este artículo. Acá repasaremos los aspectos básicos de lo que deberías buscar a la hora de elegir la compañía que te dará la conexión a la red de redes.

Para empezar, nunca debemos olvidar que estamos en la búsqueda de un proveedor de internet fiable y consistente. Y es que, hay que tener en cuenta que las necesidades que uno puede tener para su Internet en su casa-oficina tendrán relación directa con la elección que hagamos. Es lógico que tras tanta publicidad, te sientas confundido por las compañías de internet. Sin embargo, por suerte, existen empresas las cuales tienen un estricto apego a sus principios, como por ejemplo RadioKable.

Así pues, lee bien lo que te ponemos a continuación para que consigas un proveedor de Internet que se ajuste a tus necesidades.

Cómo elegir la mejor conexión a Internet: Velocidad

Los proveedores hablan de la velocidad de sus conexiones a Internet cuando anuncian sus paquetes. Deberías centrarte en la velocidad de descarga. Pero si eres gamer, o requieres de subir vídeos y archivos grandes a Internet, también debes tener en cuenta la velocidad de subida.

Una vez que tengas una idea de las velocidades que se ofrecen, debes echar un vistazo al tipo de conexión que se ofrece -lo cual expicamos en el siguiente punto. Los servicios de Internet pueden ofrecerse a través de DSL, cables, satélite e Internet de fibra óptica.

Pero, inicialmente ten en cuenta el uso que hagas de tu coneión incide directamente en la velocidad que necesitarás. Echa un vistazo a las tareas que puedes realizar con diferentes velocidades:

Hasta 5Mbps: Puedes consultar el correo electrónico, navegar por la red en busca de contenidos no videográficos y transmitir vídeos en un solo dispositivo.

Hasta 40 Mbps: Transmite vídeos en alta definición en hasta 4 dispositivos y participa en juegos en línea.

Hasta 100 Mbps: Transmita vídeos 4K en un máximo de 4 dispositivos, juegue a juegos multijugador y descargue rápidamente archivos de gran tamaño.

Hasta 500 Mbps: Transmita vídeos 4K en más de 5 dispositivos y ejecute numerosos dispositivos inteligentes.

Hasta 1000 Mbps: Transmita vídeos 4K en más de 10 dispositivos y todas las demás tareas sin interrupciones ni retrasos.

¿Qué tipo de conexión ofrecen?

El tipo de conexiones que ofrece un proveedor de Internet varía y el tipo de conexiones que puedes obtener depende de tu lugar de residencia. Sin embargo, en general, para obtener las velocidades de Internet más rápidas, una conexión de fibra es la mejor opción. Sin embargo, si puedes elegir, y tienes un presupuesto algo más ajustado, te recomiendamos que contrates una conexión de cobre.

La diferencia entre una conexión de banda ancha de cobre y de fibra es, en gran medida, que las conexiones de cobre son menos seguras en general y más propensas a las violaciones de datos. Sin embargo, si tu hogar es pequeño, las diferencias son casi imperceptibles.

La regla general es que si tu trabajo requiere una conexión a Internet estable y rápida, como reuniones constantes de Zoom, etc., entonces una conexión de banda ancha de fibra es tu mejor opción. Si tu lugar de trabajo remoto no requiere velocidades de Internet hiperrápidas, no te perderás mucho por tener una conexión de cobre.

Renovación de datos

El proveedor de Internet que elijas debe tener algún tipo de sistema de transferencia de datos. Sin un plan de renovación de datos, los datos que no utilices a final de mes no se descontarán de la factura del mes siguiente. Esto es bueno para ahorrar dinero y también es útil para los que viajan mucho. Los proveedores que ofrecen algún tipo de plan de renovación de datos suelen ofrecer acuerdos lucrativos que ponen en pausa tu plan si decides irte de vacaciones durante un mes o más.

Son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de crear un puesto de trabajo en casa para los viajeros frecuentes.

Modificaciones y costes ocultos

A la hora de decidir el proveedor para tu puesto de trabajo en casa, es importante conocer los costes ocultos que se calculan en tu paquete. Dependiendo de las condiciones del proveedor, puedes modificar tu plan para evitar estos costes ocultos. Por ejemplo, al cambiar de plan, los proveedores suelen cobrar por algo tan sencillo como un cambio de cable. Sin embargo, si le dices a tu proveedor que puedes instalar el cableado tú mismo, puedes ahorrarte cientos de dólares en el futuro y eliminar las tarifas a menudo ocultas asociadas a tu plan.

Límite de datos

Algunos proveedores de Internet pueden tener un límite de descarga en algunos de sus paquetes. Esta información no se anuncia ampliamente y suele estar oculta en la letra pequeña. Si utilizas con frecuencia Netflix y haces streaming de vídeos en alta definición, un límite de datos puede ser realmente negativo.

Adicionalmemte, esto va de la mano con el “techo oculto” que ofrecen los planes ilimitados de muchos proveedores de Internet. Gracias a la política de uso justo, si un usuario supera el tope de descarga del plan, puede haber una ralentización de su servicio para compensar a los demás. Por lo tanto, si valoras las velocidades de Internet consistentes y rápidas a lo largo de todo tu servicio, entonces es importante saber cuándo pueden ocurrir estas ralentizaciones.

Atención al cliente

Es importante investigar adecuadamente el historial de atención al cliente de tu posible proveedor de Internet. Todas las conexiones a Internet se caen de vez en cuando; sin embargo, recuperarlas inmediatamente es crucial para cualquiera que trabaje permanentemente en casa.

El trabajo a distancia consiste en llamadas inesperadas y reuniones constantes a lo largo del día. Ofrecer un servicio de asistencia fiable para solucionar cualquier problema de Internet puede salvar tu trabajo.

Bonus

Consultar las opiniones de los distintos proveedores de Internet en Reddit, Google y Quora puede ahorrarte meses de frustración.