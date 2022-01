TikTok e Instagram introducirán suscripciones para los feeds de influencers

Instagram y TikTok están estudiando la posibilidad de que los creadores cobren por sus contenidos. De hecho, se pudo conocer que ya iniciaron las pruebas de esta funcionalidad.

Las plataformas TikTok e Instagram iniciaron pruebas para permitir las suscripciones pagas a los feeds de sus influencers. Así lo confirmaron las propias redes sociales. Por un lado, Instagram lo reveló a través de una publicación en su blog. Por el otro, un portavoz de TikTok confirmó que “probando la idea de permitir a sus creadores cobrar suscripciones por su contenido”. Lo que significa que ambas compañías están empezando a probar la idea de las suscripciones con un pequeño número de creadores.

TikTok e Instagram introducirán suscripciones

El vocero de TikTok no dió más detalles sobre lo que implican esas pruebas. Lo que deja la incógnita sobre de cómo se implementará el modelo de suscripción de pago en la aplicación. Para tener una idea, la sección “Para ti” de TikTok muestra de forma algorítmica vídeos de creadores que los usuarios no siguen. Es probable que si un creador decide cobrar una suscripción por su contenido, sus vídeos no aparezcan en dicha sección. No obstante, también es posible que la suscripción se aplique a contenidos adicionales exclusivos para los usuarios de pago. En lugar de aplicarse a la totalidad de la cuenta de un creador.

Esta revelación del interés de TikTok por un servicio de suscripción para sus creadores, va en línea con el anuncio realizado por Instagram. En una publicación en su blog, la red social explicó que estaría probando una serie de servicios basados en la suscripción con un grupo de creadores. Quienes podrán establecer un precio mensual de su elección para el contenido, añadir un botón de “suscripción” en su perfil y ofrecer a sus seguidores una serie de beneficios de pago.

Beneficios para los suscriptores de Instagram:

Vidas de suscriptores : Los creadores pueden organizar Lives exclusios para sus suscriptores, lo que les permite comprometerse más profundamente.

: Los creadores pueden organizar Lives exclusios para sus suscriptores, lo que les permite comprometerse más profundamente. Historias de suscriptores : Los creadores pueden crear historias solo para sus suscriptores, lo que les permite compartir contenido exclusivo y utilizar stickers de historias interactivas solo con sus seguidores más comprometidos.

: Los creadores pueden crear historias solo para sus suscriptores, lo que les permite compartir contenido exclusivo y utilizar stickers de historias interactivas solo con sus seguidores más comprometidos. Insignias de suscriptores: Los creadores verán una insignia de suscriptor junto a los comentarios y mensajes para que puedan identificar fácilmente a sus suscriptores.

Según Instagram, la función sólo estará disponible para un número limitado de creadores estadounidenses durante su prueba inicial, aunque la plataforma de medios sociales también ha declarado que tiene planes para ampliar el servicio a más creadores en los próximos meses. A principios de este año, Meta anunció que no cobraría ninguna cuota a los creadores en el servicio de suscripción similar de Facebook hasta 2023 como mínimo. Algo que, según dice, también se aplicará a los servicios de Instagram.