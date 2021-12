Reseña de los audífonos KlipXtreme Imperious: Buen sonido a buen precio

Si para estas fiestas estás buscando unos buenos audífonos, pero no quieres vaciar tu cuenta bancaria, puede que los KlipXtreme Imperious sea lo que necesitas. Los probamos a fondo para determinar si realmente representan una buena compra, aquí te contamos nuestra experiencia.

Los audífonos KlipXtreme Imperious llegaron en un momento en el cual los modelos de gama alta con cancelación de ruido, asistentes digitales integrados y precio elevados están de moda. Y aunque estos auriculares no tienen ninguna de esas funcionalidades, tampoco tiene un precio prohibitivo. Durante las últimas semanas los estuvimos probando a profundidad para verificar si realmente cumplen con lo que prometen.

Siempre tratamos que nuestra primera primera impresión no esté influenciada por los discursos de venta, pero en este caso no pudimos evitar esperar una batería muy duradera y un peso muy ligero. Lo último lo pudimos comprobar al momento de sacarlos de la caja. La carga de la batería también fue verifificada a los pocos días.

Pero no nos adelantemos más, a continuación, nuestra experiencia completa…

Diseño

Los KWH-251 utilizados en esta prueba tienen un estilo elegante, acabado en negro brillante -también están disponibles en blanco. Su diseño no varía mucho de la norma de los audífonos circumaurales, pero el detalle del logo con iluminación LED con efectos de color le dan un toque único y divertido, separándolos del resto.

Al sacarlos de la caja lo primero que se nota es un peso muy ligero, aún así dan la impresión de tener un enssamblaje sólido y resistente. Los materiales parecen de buena calidad, y las almohadillas son suaves y se adaptan perfectamente al contorno de la oreja. Al punto de aislar lo suficiente para permitir disfrutar el sonido sin interrupciones, pero no demasiado como para aislarte del mundo exterior.

Llevarlos puestos es bastante cómodo, gracias a su peso liviano son casi imperceptibles. Eso, sumado a la firmeza de su cincha los hace ideales para realizar actividades físicas como correr o montar bici, sin temor a que se caigan como consecuencia de un movimiento brusco. Para guardarlos, los auriculares se pliegan, y vienen con un estuche firme con cremallera, un cable de audio de 3.5mm para la escucha pasiva y un cable de carga de microUSB a USB-A.

Sonido

El corazón de estos audífonos son sus parlantes dinámicos de 40mm y potencia máxima de 30mW ofrecen un rango de frecuencia de 20 Hz a 20 kHz. Aunque estas cifras no igualan las de otros audífonos más costosos, resultan notables en comparación con otros modelos de igual precio.

El sonido de estos audífonos está bien equalizado. En lo personal me gusta la música con un rango medio bien definido, mientras que las frecuencias de los Imperious estan configuradas para acentuar los graves. Esta particularidad cae cae muy bien para géneros musicales urbanos, electrónicos y dance. Es decir, los que están de moda.

En las pistas con un intenso contenido de subgraves, como “Sweet Dreams” de Eurythmics, los auriculares ofrecen una potente profundidad de bajas frecuencias que gustará a los fanáticos de este tipo de ecualización con graves potentes y profundos. En cambio, los temas sinfonicos y acústicos no destacan a volúmenes altos, pero mejoran a volúmenes moderados.

En resumen, el sonido de los KlipXtreme es bastante bueno. Diría que mucho mejor de lo que se esperaría de unos audífonos en este rango de precios. Mientras los utilicé, pude disfrutar sin problemas de mi música favorita, así como escuchar mis podcast sin distracciones. La excepcional comodidad de sus almohadillas como su peso pluma los hicieron ideales para ir al gimnasio, o en cualquier otro activo del día, sin temor a que se cayeran tras un movimiento repentino.

Ahora, en cuanto al micrófono, este cumple su misión de aislar la voz de los ruidos externos. Pero eso fue lo único bueno, ya que las grabaciones tenían una efecto de encajonamiento que resultaba poco práctico para enviar notas de voz, o realizar llamadas telefónicas.

Baterías

Otra de las caraterísticas destacables de los KlipXtreme Imperious fue la duración de su batería. Los audífonos incluyen una batería de 800 mAh, lo cual puede no parecer mucho, pero resultó ser más que suficiente para cumplir con la promesa impresa en la caja de más 22 horas de reproducción continua. Es más, la superaron. Mientras estuve probándolos, pude extraerle hasta 26 horas de reproducción para llegar al 5% y ponerles a cargar nuevamente. Se tomaron poco más de dos horas para recuperar el 100% de su carga. Impresionante.

Botones de control físico

Los Imperious tienen los botones que controlan el volumen y la navegación por las pistas a ambos lados del botón central de reproducción, en la diadema derecha. En esta también se encuentra el puerto de carga microUSB. En este sentido, aparte del botón de encendido -que es el mismo para sincronizar el Bluetooth-, casi nunca fueron necesarios. Y justamente esto resultó ser algo bueno, ya que la disposición de los mismos no es la más cómoda para controlar los audífonos. Al tacto, resultaron difíciles de identificar, algo que se tradujo en constantes equivocaciones, como por ejemplo activar Siri muchas veces por error.

Conjuntamente con el micófono, esto fue lo otro que no me gustó. Pero como dije anteriormente, no es algo trascendental. Y es que, en la práctica, los botones físicos no se utilizan con tanta frecuencia.

Detalles para no pasar desapercibido con los KlipXtreme Imperious

Habiendo dicho esto, en la otra diadema te encontrarás con un botón que utilizarás con bastante frecuencia. Me explico: en la parte correspondiente al oído izquierdo de los audífonos, además del conector para el cable de 3.5mm, hay un botón para controlar las luces LED de los audífonos.¿Luces? si, resulta que los KlipXtreme KWH-251 Imperious tienen a cada lado el logo de la marca, el cual está retroiluminado.

Con el botón que mencionamos puedes encender y apagar las luces. Además puedes cambiar el comportamiento de las luces y variar entre cuatro tipo de colores. Para hacer esto, solo debes presionar una vez y las luces se encenderán. Si presionas brevemente cambiarás el patrón de encendido de las luces. Hay tres modos para escoger: fijo, pulso rápido y pulso con mezcla de colores. En cambio, si dejas presionado el botón un par de segundos, cambiarás el color. Las luces variarán entre verde, azul, rojo, violeta y amarillo.

Utilidad inesperada

Debo confesar que esta fue una de las funcionalidades que más me gustaron e estos audífonos, y que de hecho, la que me resultó más útil. Se me ocurrió que, en vez de estar cambiando los estilos de iluminación, podía crear un código de comunicación no verbal. Es decir, las luces de los auriculares pueden parecer a primera como algo superfluo, no obstante, para mi resultaron ser muy útiles y hasta mejoraron mi productividad.

Por las últimas seis semanas utilicé los KlipXtreme Imperious mientras trabajé en la oficina. Entonces, le dije al resto del equipo que se fijarán en la luz de los audífonos antes de decirme algo. Si la luz estaba verde podían abordarme sin inconveniente. Ahora, si la luz era amarilla podía ser interrumpido solo para una emergencia. Cuando utilizaba las luces violeta estaba indicando que solo respondería mennsajes de texto y correos electrónicos. El azul lo reservé para los momentos de meditación. Y finalmente el rojo era una clara indicación de que no quería ser molestado bajo ningún motivo.

Este sistema ha resultado un éxito. Tengo menos interrupciones mientras trabajo, y cuando las tengo suelen responder al tipo de iluminación que tengo activa en los cascos.

Conclusión de los audífonos Klipxtreme Imperious

Los auriculares KWH-251 de KlipXtreme no tienen características impresionantes, pero tampoco un precio para vaciar tus bolsillos. Ofrecen calidad de sonido decente, un peso ultraligero y una duración de bateria excepcional. Esto, sumado a sus detalles en iluminación LED con patrones modificables, les da un gran valor por su precio. Su mayor punto debil es el micrófono integrado. Pero por lo demás, los Imperious realmente se destacan en su rango, y se presentan como una oferta muy atractiva al momento de elegir unos audísfonos nuevos.