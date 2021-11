Qualcomm confirmó el lanzamiento de un nuevo Snapdragon, el cual introducirá una nueva denominación a la familia de procesadores. De hecho, el fabricante anunció que con este lanzamiento, además de un nuevo esquema de denominación para sus futuras CPU móviles, redefinirá la marca Snapdragon.

Adem√°s de una nueva plataforma de tope de gama, la compa√Ī√≠a adelant√≥ que introducir√° una nueva estructura de nomenclatura simplificada para sus plataformas. Qualcomm indic√≥ que este cambio es para facilitar la diferenciaci√≥n y la elecci√≥n de dispositivos con Snapdragon. Esto significa que las nuevas plataformas m√≥viles pasar√°n a tener un n√ļmero de serie y de generaci√≥n de un solo d√≠gito. Lo que ir√° en l√≠nea con otras categor√≠as de productos. La compa√Ī√≠a empezar√° a utilizar esta nueva denominaci√≥n por la reciente plataforma insignia de la serie 8 de Snapdragon.

Ya esto lo hab√≠a adelantado, el analista Ice Universe, quien dijo hace una semana que Qualcomm podr√≠a denominar al pr√≥ximo chipset como Snapdragon 8 Gen1. La serie 800 de Qualcomm es el actual procesador estrella de la compa√Ī√≠a.

This is no joke. Qualcomm seems to really name Snapdragon 898 "Snapdragon 8 gen1"

— Ice universe (@UniverseIce) November 15, 2021