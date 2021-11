Xbox sumó más juegos clásicos a su lista de retrocompatibilidad

Xbox relanzará digitalmente para sus más recientes consolas, 76 juegos clásicos de la Xbox original y la Xbox 360. Lo cual forma parte de la celebración de su 20º aniversario.

Xbox sumó juegos clásicos de su biblioteca a la lista de retrocompatibilidad para sus consolas más recientes. Dichos títulos ya están disponibles para comprar y jugar en las plataformas Xbox One y Xbox Series X|S.

La lista de 76 juegos incluye muchas franquicias muy conocidas del pasado de Xbox. De hecho, luego de conocer los nombres de los juegos, nos preguntamos ¿cómo es posible que los hayan inlcuído anteriormente en el programa de retrocompatibilidad?. De entrada, nos encontramos con juegos como F.E.A.R., la trilogía Max Payne, juegos de Star Wars como Jedi Knight 2: Jedi Outcast y Starfighter: Special Edition, varios juegos de Dead or Alive y muchos otros títulos interesantes.

Juegos clásicos de Xbox en las consolas de última generación

El programa de retrocompatibilidad se creó para dar la posibilidad de ejecutar juegos de generaciones anteriores de Xbox, en las consolas más modernas. Y hablando con franqueza, la lista recientemente publicada incluyóq juegos que, de otro modo, se habrían perdido en el tiempo. Por ejemplo, los juegos Otogi y Otogi 2 del mismo desarrollador de Dark Souls, el predecesor de Red Dead Redemption de Rockstar, Red Dead Revolver, el shooter de culto Timesplitters 2 y el RPG táctico Vandal Hearts: Flames of Judgment están en la lista.

Está claro que Xbox hizo las gestiones para reunir a los estudios desarrolladores asociados para recuperar una variada gama de juegos de Xbox y Xbox 360 para las nuevas audiencias.

Un paso más allá para adaptar los clásicos a las nuevas plataformas

Sin embargo, el programa de retrocompatibilidad de Xbox no se limita simplemente a recuperar juegos clásicos. También se trata de mejorar su rendimiento para las plataformas modernas. Es decir, los juegos que se sumaron a la lista de retrocompatibilidad recibirán una optimización en sus gráficos. La resolución se multiplicará por dos en Xbox One, por tres en Xbox Series S y por cuatro en Xbox One X y Xbox Series X.

En este sentido, once de los títulos en cuestión también recibirán un aumento de los FPS, lo que hará que su tasa de fotogramas llegue a los 60 fps (26 juegos retrocompatibles ya existentes también recibirán este aumento de los FPS).

Lista completa de las nuevas incorporaciones

Haz clic en la imagen para verla en grande

¿El último aliento?

Vale la pena recordar que Xbox puso oficialmente en pausa el programa de retrocompatibilidad hace dos años. Lo cual hizo como consecuencia de los probelmas derivados de las licencias y la compatibilidad. Este anuncio pudiera ser el último del programa.

Xbox afirmó que éste será el “último” grupo de juegos de Xbox y Xbox 360 en añadirse a la retrocompatibilidad.

La verdad que es decepcionante que este programa llegue a su fin. Pero al mismo tiempo, también es admirable que Xbox haya sido capaz de reunir este último grupo de 76 juegos para el 20mo aniversario de Xbox. De hecho, nadie esperada que se anunciaran más juegos como pate del programa de retrocompatibilidad. Y quién sabe, posiblemente los desarrollados y sus estudios editores están y los titulares de las licencias estén más dispuestos a volver a poner a disposición sus juegos para Xbox y Xbox 360 dentro de otros 5 o 10 años.