Forza Horizon 5 tiene el mejor debut en la historia de la franquicia

Forza Horizon 5 ya puede considerarse como el t铆ttulo de la franquicia con el debut m谩s exitoso en historia de Xbox Games Studios. Y es que, al d铆a siguiente de su lanzamiento al p煤blico general el martes 9 de noviembre, el juego registr贸 m谩s de 4,5 millones de jugadores conectados. Con ello super贸 lo logrado por a la ediciones anteriores del juego de automovilismo.

De hecho, con las cifras registradas, este t铆tulo se convierte en el lanzamiento m谩s exitoso para Xbox Game Studio. Forza Horizon 5, fue desarrollado por Playground Games y ya est谩 disponible para Xbox One, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming y PC. Igualmente tambi茅n para los suscriptores de Xbox Game Pass desde el d铆a 1.

Vale la pena acotar que el lanzamiento oficial del juego fue el pasado viernes 5 de noviembre. Si embargo, en ese momento solo los usuarios que adquirieron la Premium Edition del juego tuvieron acceso a los servidores. No fue sino hasta el martes 9 noviembre cuando se lanz贸 de forma oficial para todos los jugadores.

A todo esto se suma que, desde su lanzamiento, el juego ha recibido mayormente rese帽as positivas. Forza Horizon es uno de los t铆tulos m谩s populares que permanece como exclusivo para las plataformas de Microsoft. En efecto, desde 2018, el estudio desarrollador de esta franquicia pas贸 a formar parte de la familia Microsoft.

Phil Spencer, jefe de Xbox, tuite贸 el logro diciendo: “hemos invertido por a帽os en Xbox para que m谩s personas puedan jugar. Con 4.5+ millones de jugadores hasta ahora en PC, cloud y consola, Forza Horizon 5 es la materializaci贸n de esa premisa. El mayor lanzamiento para un juego de XGS (Xbox Game Studios), triplicando lo logrado por FH4. Gracias a todos los juegadores y felicitaciones a @WeArePlayGroung“.

