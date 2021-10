Cómo crear tu propia música desde casa y poder vivir de ello

Producir música es una maravillosa actividad creativa, una excelente manera de expresarse y es divertido. Hoy en día puedes aprender, desde tu casa, el proceso de grabación del instrumento hasta la mezcla y masterización final.

Crear tu música desde casa nunca ha estado tan al alcance de tus manos como ahora. Empezando que no tienes que gastar gastar mucho dinero para producir buena música por ti mismo. Y de paso, puedes aprender teoría musical más adelante. Lo importante es que mantengas una mente abierta y te acerques a la producción musical con una actitud optimista. A continuación vamos a compartir contigo una guía en la encontrarás los pasos mas importantes a la hora de iniciarte en el camino de la producción musical.

Es cierto que el primer paso suele ser el más complicado. En este sentido, las dos mayores preocupaciones de la gente antes de empezar a producir música desde casa es que creen que no se lo pueden permitir y que su falta de conocimientos de teoría musical les va a frenar. Por suerte, existe sitios como www.creatupropiamusica.com, que ofrecen todas las herramientas y tutoriales para aprender desde la comodidad de tu propia casa cómo crear una canción de éxito mundial. ¿Lo mejor? No tendrás que invertir dinero en software, todo gratuito y sin piratería.

Lo que debes saber para empezar a crear tu propia música desde casa

Esta guía a continuación te llevará por lo que necesitas saber para para empezar a producir música en tu ordenador y hasta cómo vender tu música en internet. Y recuerda: todo lo que necesitas para empezar es un ordenador y una estación de trabajo de audio digital (DAW).

1.-Descargar una DAW

Las estaciones de trabajo de audio digital (DAW, por sus siglas en Inglés) son de las herramientas más importantes para crear música desde casa. Combinan la capacidad de grabación y edición de una máquina analógica con la potencia de mezcla de los procesadores digitales en un formato de software fácil de usar. Hay muchas opciones entre las que elegir, cada una con sus propias características y flujos de trabajo, puede ser difícil encontrar la más adecuada para ti

No obstante, considerando que las canciones se construyen mediante la superposición de diferentes capas de sonidos, necesariamente vas a rrequerir una DAW. Ahora bien, ¿qué DAW debemos utilizar? Realmente Ninguna DAW es mejor que el resto. Cada una tiene sus pros y sus contras. Existen algunas por las que tienes que pagar, así como existen otras que son gratuitas -sin dejar de ser muy completas.

La mejor DAW es, de hecho, aquella con la que eres capaz de trabajar más cómodamente. Todas te van a permitir hacer más o menos lo mismo. Así que es esencial comprometerse con un DAW y aprenderlo por dentro y por fuera.

2.-Escribe tu primera canción

Como te dijimos, existen webs con tutoriales en profundidad sobre todos los niveles de producción musical. Incluyendo cómo utilizar la DAW que hayas descargado. Así pues, te recomendamos aprender a dominar tu DAW. Una vez que lo hagas, la mejor manera de seguir aprendiendo a producir música es intentar crear composiciones originales. Y con ello, aprenderás a superar los obstáculos técnicos a medida que los vas encontrando.

La mayoría de las personas que nunca han tocado una DAW tardan alrededor de un mes de práctica semirregular en crear algo de música.

Si eres nuevo en la producción musical, es probable que la mayor parte de lo que hagas durante las dos primeras semanas sonará como una completa basura. Esto es normal. No temas observar el trabajo de otra persona y copiarlo, es parte del proceso creativo. Ademas, esto acelerará tu aprendizaje.

Hablando de aprendizaje.

3.-Aprende sobre la teoría de la música

La teoría musical es el estudio de las prácticas y posibilidades de la música. Se ocupa de los métodos y conceptos que se utilizan al crear música. La teoría musical es algo que puedes seguir aprendiendo a lo largo de toda tu vida. Sin embargo, saber de entrada algo de teoría musical básica te va a ayudar a escribir canciones.

La mayor parte de la música que escuchas es relativamente sencillo desde el punto de vista de la teoría musical. Así que, a menos que intentes crear la siguiente sonata clásica en tu DAW, con seguridad podrás arreglártelas con una comprensión relativamente inicial de la teoría.

Y en realidad, no se tarda tanto en aprender teoría musical básica.

4.-Graba tu canción

Si estás consultado esta guía, es obvio que no pretendes contratar un estudio profesional con un ingeniero de sonido experimentado para grabar esa canción que acabas de producir. Aunque eso sería lo ideas, que no lo hagas no significa que no puedas obtener grandes resultados en casa. Te reiteramos que no se trata del equipo, sino de ti y de tu voluntad de aprender, experimentar y mejorar.

Dicho eso, debes tener en onsideración que cada habitación tiene su propio sonido. Por ello, una práctica habitual es recorrer los diferentes espaciios hablando o aplaudiendo y escuchando los reflejos. Al hacerlo, presta atención y notarás las diferencias acústicas de cada espacio. Entonces, empieza grabando unas cuantas pistas ficticias en varios lugares de prueba y comprueba cuál suena mejor antes de hacer las tomas finales.

Los paneles de absorción acústica, no son cros y pueden ayudarte a captar un sonido más definido en un espacio improvisado. Es una inversión que merece la pena si vas a grabar música a menudo. .

La actitud es lo más importante para crear música desde casa

Aprender a crear música desde casa es un proceso no lineal y cada uno aprende a su propio ritmo. Hay un montón de subtemas diferentes que no abordamos en esta guía, como el diseño de sonido, la producción, la mezcla y la masterización, en los que tienes que formarte.

Puedes optar por centrarte en el diseño de sonido un día y en la mezcla al siguiente. Siempre que te propongas aprender algo nuevo cada día, verás un crecimiento impresionante con el tiempo.