Amazon Music transmitirá concierto de Coldplay

El show también será la gran apertura del Climate Pledge Arena en el corazón de Seattle este 22 de octubre. Además, a principios de noviembre, se lanzará un live EP de Coldplay y estará disponible en streaming exclusivamente por Amazon Music.

Amazon Music transmitirá el concierto de Coldplay para los fans de todo el mundo. Este sábado podrás sintonizar una actuación exclusiva del más reciente álbum de la banda, Music Of The Spheres, en directo desde el Climate Pledge Arena de Seattle dirigido por Paul Dugdale.

Y para los que no puedan viajar hasta la ciudad estadounidense, Amazon Music podrá a la disposición el espectáculo en directo desdee su plataforma. Podrás disfrutar el recital en casa o en tu dispositivos móviles, a partir de las 21:00 horas de la Ciudad de México. El show empezará el viernes 22 de octubre, y repitiendo la actuación a las 12:00 horas del sábado 23 de octubre.

Amazon Music transmitir√° concierto de Coldplay, el primero en casi cinco a√Īos

La actuaci√≥n ser√° el primer concierto de la banda en casi cinco a√Īos, y la primera oportunidad para sus fans de escuchar sus nuevos temas en directo. Lo cual suceder√° justo una semana despu√©s del lanzamiento del √°lbum. Los espectadores de todo el mundo tendr√°n la oportunidad de sintonizar en directo con Amazon Music y vivir el concierto en tiempo real a trav√©s de la app de Amazon Music, el canal de Twitch de Amazon Music y en Prime Video para todos los clientes con o sin membres√≠a Prime. El espect√°culo tambi√©n marcar√° la gran apertura del Climate Pledge Arena en el coraz√≥n de Seattle.

Coldplay afirm√≥ que “es genial que los fans de todo el mundo puedan sintonizar Amazon Music y ver nuestro primer espect√°culo tras el lanzamiento de Music Of The Spheres. ¬°Va a ser una noche especial!”.

Para aquellos que no puedan sintonizar en vivo, Amazon Music y Prime Video lanzarán luego una versión de larga duración del concierto. Esta estará disponible en Prime Video a principios de noviembre, junto con un EP Amazon Original, exclusivo de cuatro pistas, con la actuación de la banda, disponible para escuchar sólo en Amazon Music.

Nuevo √°lbum

Coldplay lanzar√° su noveno √°lbum de estudio, Music Of The Spheres, el viernes 15 de octubre. El √°lbum estar√° disponible en streaming en Amazon Music a nivel mundial. Y en dispositivos con Alexa simplemente pidiendo “Alexa, pon Music Of The Spheres de Coldplay“.

Music Of The Spheres es un viaje de doce pistas a trav√©s de un sistema solar lejano llamado The Spheres que cobrar√° vida en el Climate Pledge Arena para un p√ļblico de m√°s de 17 mil fans.