¿Por qué Facebook y sus plataformas estuvieron offline?

Facebook volvió a estar en línea después de no estar disponible en todo mundo más de 6 horas. Esta desconexión masiva también dejó fuera de servicio a Instagram, WhatsApp, Messenger y Oculus.

Facebook y sus plataformas estuvieron offline el cinco de octubre por más de seis horas, lo cual representó el peor apagón para Facebook desde que un incidente de 2019 dejó su sitio fuera de servicio durante más de 24 horas.

La compañía emitió una explicación explicando las razones del apagón. En dicho comunicado dijeron que se debió a un problema de configuración. La compañía dice que no cree que ningún dato de los usuarios se haya visto afectado.

Facebook y sus plataformas estuvieron offline ¿Por qué?

Después de fallar la mayor parte del día, investigadores descubrieron que una prueba a los servidores DNS de los ISP, a través de DNSchecker.org encontró exitosamente una ruta a Facebook.com. Eso fue a las 5:30PM ET. Unos minutos más tarde, pudieron volver a utilizar Facebook e Instagram con normalidad. Sin embargo, las correcciones de DNS tardaron en llegar a todo el mundo.

Los ingenieros de Facebook fueron enviados a los centros de datos de la compañía en Estados Unidos para intentar solucionar el problema

En Twitter, el ejecutivo de comunicaciones de Facebook Andy Stone dijo:

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

“Somos conscientes de que algunas personas están teniendo problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo antes posible, y nos disculpamos por las molestias.”

Mike Schroepfer, que dejará su puesto de CTO el año que viene, tuiteó:

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible — Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021

“Estamos experimentando problemas de red y los equipos están trabajando lo más rápido posible para depurar y restaurar lo más rápido posible.”

¿Qué pasó dentro de Facebook?

Internamente, en Facebook, la interrupción rompió casi todos los sistemas internos que los empleados utilizan para comunicarse y trabajar. Varios empleados revelaron a The Verge que recurrieron a declarar utilizando sus cuentas de correo electrónico de Outlook. Aunque los empleados no pueden recibir correos electrónicos de direcciones externas. Pero, quienes estaban conectados a herramientas de trabajo como Google Docs y Zoom antes de la interrupción pudieron seguir utilizándolas. No obstante, cualquiera que necesitó conectarse con su correo electrónico de trabajo fue bloqueado.

Durante la crisis, ingenieros de Facebook fueron sido enviados a los centros de datos de la compañía en Estados Unidos para intentar solucionar el problema. Lo cual significa que la interrupción, fue una de las más graves de Facebook en años.

¿Por qué sucedió la ruptura?

Según Down Detector fue posible detectar que los problemas eran generalizados. Si bien no está claro exactamente por qué las plataformas estaban indisponibles para tantas personas, sus registros DNS muestran que, al igual que la interrupción de Slack de la semana pasada, el problema es aparentemente DNS (siempre es DNS).

El vicepresidente senior de Cloudflare, Dane Knecht, señaló que las rutas del protocolo de puerta de enlace de Facebook fueron repentinamente “retiradas de Internet”. Aunque algunos han especulado con la posibilidad de que se trate de piratas informáticos o de una protesta interna por el informe de anoche, todavía no hay ninguna información que sugiera que la culpa sea de algo malicioso.

Instagram.com mostraba un mensaje de error de servidor 5xx, mientras que el sitio de Facebook se limitaba a decir que algo iba mal. El problema también afectó a su rama de realidad virtual, Oculus. Los usuarios podían cargar los juegos que ya tenían instalados y el navegador funcionaba. Pero las funciones sociales o la instalación de nuevos juegos no.