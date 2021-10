Las series más esperadas de Netflix para cerrar el 2021

Si eres de los que tiene el calendario de temporadas de tus series favoritas en la mano, es seguro que te has sentido frustrado desde el año pasado cuando debido al Covid, todos tus programas web se vieron retrasados. Pero esto ya no es tema de estrés, porque la situación está mejorando y con ella la industria del entretenimiento.

Este año hemos visto cómo las plataformas de streaming han vuelto en plena forma, por lo que tu calendario de nuevas temporadas esta vez sí se va a cumplir. Algunos de las series más esperadas de Netflix en 2021 regresan con sus últimas temporadas para cerrar el año con broche de oro.

Echemos un vistazo a las nuevas temporadas que ya están disponibles o que saldrán en los próximos meses:

La Casa de Papel temporada 5

La última temporada de La Casa de Papel ya está disponible en Netflix. Esta es una de las series de Netflix más esperadas de 2021, y ahora a la historia de robos elaborados, se suman los giros dramáticos. Pero después de una muerte desgarradora en la temporada anterior, todos estamos expectantes sobre el final de la serie, que inició con esta quinta temporada llena de mucha acción y drama.

Lucifer temporada 6

La temporada 6 de esta serie significa el final, por eso fue una de las más esperadas y de las que ya tenemos disponibles para ver. Acá se cuenta la historia de un Lucifer obligado a gobernar el infierno por rebelarse contra dios, pero que a su vez trabaja en la ciudad de Los Ángeles como asesor policial.

Sus aventuras y desventuras nos dejaron un final de temporada anterior muy interesante donde reclamaba el trono de Dios, por eso esta última temporada que además cierra la serie, está de lo más interesante, así que no te la puedes perder.

Sex Education temporada 3

Ya se esstrenó la tercera temporada de Sex Education. Una serie muy aclamada por la crítica que nos cuenta sobre un adolescente que comienza un negocio secreto de terapia sexual con su compañera hacia quien se siente atraído y por la cual desarrolla sentimientos.

Esta última temporada llega con una estricta directora que dará guerra al pequeño negocio de los protagonistas y tendremos 8 capítulos para saber si por fin los sentimientos confesados por Ota en la temporada 2 llegarán a Maeve.

You temporada 3

En octubre regresa una de las series originales de Netflix que ha sorprendido y encantado a muchos: You. Una relación muy particular se gesta entre dos asesinos quienes ahora experimentan la paternidad y comienzan una nueva vida juntos. La tercera temporada de You traerá muchas sorpresas de esta singular familia.

The Witcher temporada 2

The Witcher es el drama fantástico del momento y protagonizado por Henry Cavill quien se ha popularizado a raíz de esta, nos presentan una segunda temporada llena de personajes interesantes y a nuestro protagonista cazador de monstruos mutado con un dilema existencial. Podrás ver la nueva temporada de esta serie a partir del 17 de diciembre de este año.

Stranger Things temporada 4

Otra de las series más esperadas de Netflix en 2021 es la 4ta de Stranger Things. En la última pudimos ver cómo Hopper muere, sin embargo, en el teaser de esta nueva temporada se revela que Hopper está con vida y en Rusia, por lo que lo que los fanáticos están muy expectantes sobre esta historia, aunque tendrán que esperar hasta el 2022 para poder verla.

Como ves algunas de tus series favoritas ya han estrenado nueva temporada y otras vendrán llegando poco a poco, solo disfruta las que tienes ahora mientras estás a la espera de las siguientes.

¿No puedes ver tus series favoritas de Netflix desde tu país en 2021?

La mayoría de los servicios de trasmisión de video como Netflix tienen segmentando su contenido geográficamente, es decir, no se puede ver la misma programación en todas partes del mundo.

La disponibilidad de películas y serie cambia de un país a otro, es por eso que seguramente te enamoraste en una web de una serie y al comprar la suscripción del servicio notaste que no estaba disponible para ti la serie.

Esto pasa porque los servicios de trasmisión hacen acuerdos con otras compañías de medios para suministrar su contenido en mercados específicos. Una de las mejores formas de poder desbloquear ese contendió hasta ahora inaccesible para ti es usando una VPN.

Cómo ver las series más esperadas de Netflix en 2021

Estos softwares permiten que te conectes a diferentes servidores de su red privada, servidores que se encuentran en muchas partes del mundo. Al conectar a uno tu IP cambia temporalmente por una del país donde se encuentre el servidor seleccionado. Esto hace que al conectar a Netflix, por ejemplo, esta lea tu IP como de otro país permitiéndote ver el contenido de ese lugar.

Adicionalmente, las VPN son programas que mejoran tu seguridad cuando navegas, así que si buscas una lista de los mejores proveedores de VPN para Netflix asegúrate de utilizar una que no solo te permita desbloquear el contenido sino que mejore la privacidad y seguridad de tu navegación.

Como ves es muy fácil, solo debes descargar la VPN e iniciar sesión para que puedas disfrutar de todas las nuevas temporadas de tus series favoritas en Netflix.