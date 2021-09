Los mejores discos duros SSD y juegos gratis para la PlayStation 5

Con títulos ocupando más de 200GB, el espacio original que trae la PS5 ees insuficiente. Por tal motivo, espacio de almacenamiento adicional es totalmente necesario. Acá te decimos las mejores opciones disponibles.

Los discos duros SSD para la PlayStation 5 son hacen cada vez más necesarios a medida que los juegos gratis ocupan varios cientos de gigabytes. Esto es prácticamente obligatorio para quienes poseen la edición digital de la consola de Sony. Además, para disfrutar los juegos que te vamos a recomendar vas a necesitar bastante espacio, y mucha velocidad.

Por ello, buscamos los mejores discos duros SSD PS5 disponibles en el mercado al día de hoy. Pero ojo, esta no es una búsqueda solamente por espacio adicional, también buscamos velocidad. En realidad, almacenamiento extra lo puedes conseguir en cualquier parte, sin embargo, las opciones se reducen drásticamente cuando se trata de velocidad.

De hecho, para disfrutar de la experiencia completa de los juegos digitales PS5 desarrollados para las consolas de última generación no solo se necesita un buen espacio de almacenamiento. También se necesita velocidad. Y es que con tecnologías como el trazado de rayos, generación procedimental, por nombrar algunas, los tiempos de carga de mapas y texturas requieren altas velocidades para ir al ritmo del juego en tiempo real.

En este sentido, Sony recientemente actualizó la PlayStation 5 para permitir la expansión del almacenamiento de la consola a través del puerto PCIe 4.0, ubicado en el interior de la misma. Con lo cual, se abre un mundo nuevo de posibilidades para aumentar las capacidades de la consola.

Pero ¿para qué sirve todo el espacio del mundo si no tenemos contenido de calidad?. Por tal motivo, también te incluimos algunas recomendaciones con los mejores títulos gratuitos para PlayStation disponibles.

Pero empecemos con los discos.

Los tres mejores discos duros SSD para la PlayStation 5

Seagate FireCuda 530

Una de las primeras unidades en recibir la certificación de compatibilidad con la PlayStation 5 fue la FireCuda 530 de Seagte. Es más, una de nuestras últimas reseñas justamente a la FireCuda 530 SSD Nvme M.2 Gen4 de 2TB. Tomando en cuenta los resultados de nuestras pruebas, no exageramos al decir que esta memoria es la mejor opción a la hora de expandir el espacio de almacenamiento de la nueva PlayStation.

La FireCuda 530 ofrece velocidades de lectura de hasta 7.300 MB/s. Del mismo modo, la unidad también ofrece unas velocidades de escritura secuencial de 6.900 MB/s. Eso sí, esta unidad no es barata. Pero, si tienes el presupuesto, esta expansión realmente vale la pena.

Crucial P5 Plus

La Crucial P5 Plus no es tan rápida como la FireCuda 530, pero su velocidad es más que suficiente para satisfacer las demandas de la PlayStation. Esta unidad ofrece velocidades de lectura secuencial de 6.600 MB/s, lo cual es más rápido que el propio almacenamiento interno de la PS5. La velocidad de escritura secuencial esta unidad tampoco se queda atrás, con 5.000 MB/s está a la altura de los títulos más exigentes.

Pero, el mayor atractivo de esta unidad es su precio: 179 dólares, en su versión de 1TB. Esto la convierte en la unidad SSD más asequible que puedes utilizar para ampliar el espacio de almacenamiento de tu PS5. Eso sí, ese precio no incluye un disipador de calor. Y vaya que es necesario.

WD_Black P50 Game Drive

La WD_Black P50 Game Drive es una gran forma de añadir más espacio a tu PS5. Especialmente si eres fan de los juegos clásicos, ya que no puedes ejecutar juegos de PS5 en esta unidad (solo funcionarán los de PS4). Pero con la más reciente actualización, puedes transferir los títulos entre la unidad interna y la externa para no tener que borrarlos cuando te quedes sin espacio y volver a descargarlos cuando quieras volver a jugar.

La unidad de juegos WD_Black P50 es una rápida unidad SSD externa USB 3.2, diseñada específicamente para videojuegos. Su carcasa de aluminio sirve para mantenerla fresca sin necesidad de refrigeración asistida. En resumen, esta es una gran opción para almacenar y reproducir toda tu biblioteca de juegos de PS4, mientras reservas el almacenamiento interno para juegos nuevos de PS5.

Los mejores juegos digitales gratuitos para PlayStation 5

Ya con el tema del espacio en tu PS5 resuelto, es momento de llenarlo con buenos juegos. Ahora, los siguientes juegos son gratuitos y no necesitas PlayStation Plus para jugarlos o conectarte. Sin embargo, algunos tendrán su propia moneda, pases de batalla y diferentes formas de monetización, pero gratis significa realmente gratis con estos juegos de PS5. No tendrás que invertir dinero para divertirte. Solo tienes que descargarlos desde la PlayStation Store.

Genshin Impact

Genshin Impact es básicamente la versión gratuita y anime de Breath of the Wild. Juegas como uno de los dos gemelos cuyas vacaciones son arruinadas por un misterioso dios. Después de eso, te embarcas en una búsqueda para encontrar a tu hermano. En ese viaje, hay clanes a los que puedes unirte, comidas que cocinar, amigos que hacer y monstruos que matar.

Todo en el juego está muy bien realizado, desde los personajes hasta los entornos. Y la jugabilidad es casi tan atractiva como la de Breath of the Wild. Puedes pasar fácilmente más de 40 horas en el juego y seguir queriendo más. Genshin Impact es un juego gratuito con emociones AAA.

Rocket League

Rocket League, uno de los mayores éxitos de los últimos diez años. Se dio a conocer hace unos cinco años en PS4 como parte de PlayStation Plus. Ahora que Psyonix es propiedad de Epic Games, los creadores de Fortnite, Rocket League es gratuito en PS5.

Un juego sencillo con una curva de aprendizaje pronunciada, Rocket League es básicamente un juego de fútbol, pero con autos RC, eso es todo. Sin embargo, donde el juego realmente destaca es en el tipo de cosas que puedes hacer con estos vehículos, los ridículos goles que puedes marcar y los despejes que puedes hacer para salvar la portería.

Apex Legends

Apex Legends fue un éxito nada más salir al mercado, rompiendo récords en cuanto a streaming y de juego. Aunque no ha conseguido mantener ese impulso, millones de jugadores siguen jugando cada día. El mayor atractivo es la visión única que tiene Apex Legends del battle royale a través de una multitud de leyendas diferentes con habilidades especiales.

No obstante, lo de “única” es relativo. No hay ni una sola mecánica en Apex que no haya sido completamente imitada por otros battle royale en los últimos dos años (por ejemplo, Fortnite). Aun así, si eres un fan de Titanfall o simplemente quieres que tus juegos de BR tengan un poco más de personalidad e historia, deberías empezar a jugar a Apex lo antes posible.

Call of Duty: Warzone

Un Call of Duty gratuito: una idea tan sencilla y a la vez tan lucrativa que es increíble que Activision no lo haya hecho antes. Warzone se basa en la saga Modern Warfare para ofrecer uno de los mejores juegos battle royale para la PS5. Todo ello respaldado por la fluidez del juego que ha hecho famoso a CoD durante más de dos décadas.

Al igual que Apex, Warzone se ha convertido en un título muy interesante gracias a los cambios que introdujo en la mecánica de juego. Los gulags permiten a los jugadores tener una nueva oportunidad después de morir, mientras que el sistema de monedas del juego también les otorga la capacidad de llamar a sus equipamientos de la experiencia multijugador tradicional, así como comprar de nuevo a los compañeros de equipo caídos.

Fortnite

¿Pensaste que dejaríamos este juego por fuera? Fortnite pasó de ser mucho más que un juego. Es una marca y una plataforma. Uno de los títulos más populares en la historia de los videojuegos. Además, los puedes conseguir gratis para la PlayStation 5.

Aunque el núcleo de Fortnite sigue siendo la modalidad battle royale, tiene muchas otras modalidades. Por ejemplo también puedes jugar mucho en Creative, construyendo casi lo que quieras, incluso tu propio juego. Del mismo modo, también tiene el modo Party Royale, en el cual puedes asistir a conciertos virtuales de grandes estrellas como J. Balvin, Travis McCoy, Marshmallow, solo por nombrar algunas.

Dicho esto, si quieres empezar a jugar Fortnite, ten en cuenta que, como ocurre con cualquier juego que lleva unos cuantos años, la comunidad de jugadores suele ser bastante buena. Del mismo modo, la curva de aprendizaje tampoco es sencilla. No basta con saber disparar, sino que también hay que construir y editar. En general, dominar las numerosas partes móviles del juego.

¿Dejamos por fuera discos duros o juegos gratis para la PlayStation 5?

Estamos conscientes que existen muchas otras opciones de almacenamiento para expandir la PlayStation 5. Y, con seguridad, los fabricantes presentarán más durante el tiempo de vida la consola. Esto es mucho más acentuado en el caso de los videojuegos, donde existen miles de opciones gratuitas para la PS5.

Por tal motivo, no dudes en compartir con nosotros tus recomendaciones en los comentarios abajo. Nos encantaría ponerlas a prueba, y ¿por qué no?, hasta hacer una reseña de las mismas.

