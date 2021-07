Twitter prueba botón de “no me gusta” en los tuits publicados. De hecho, por el momento, algunos usuarios de iOS ya pueden dar su voto con esta nueva función, pero no existe confirmación sobre cuándo será liberada públicamente. O si, de hecho, estará disponible en un futuro a sus usuarios.

Parece que Twitter está probando un nuevo botón de “no me gusta”, o de pulgar hacia abajo para los tweets. Diseñado para permitir que la gente vote negativamente las respuestas a determinados tuits. Algo así como el downvote en Reddit. Twitter dice que la función está disponible para “algunos” usuarios de iOS.

El botón de “no me gusta”, por ahora, solo visible para la persona que está viendo los tweets. Pero no es una métrica disponible públicamente o visible para el autor del tweet. La opción permitirá que la respuesta a un tuit sea votada a la baja.

Sin embargo, el botón “No me gusta” todavía no se muestra públicamente a todo el mundo. Por lo tanto, hasta ahora, no hay datos que mencionen ningún efecto negativo en los usuarios.

Twitter hizo dos versiones diferentes para interactuar con los botones “Me gusta” y “No me gusta”: La primera es un pulgar arriba y un pulgar abajo, la segunda es con flechas en las mismas direcciones.

Some of you on iOS may see different options to up or down vote on replies. We're testing this to understand the types of replies you find relevant in a convo, so we can work on ways to show more of them.

Your downvotes aren’t public, while your upvotes will be shown as likes. pic.twitter.com/hrBfrKQdcY

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 21, 2021