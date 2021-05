Estamos en el amanecer de un mundo que se toma cada vez más en serio al gaming como deporte. Por lo tanto, como en cualquier actividad deportiva contar con el equipamiento adecuado no es un capricho, si no una necesidad. Así pues, la silla es una de las principales herramientas para que el gamer pueda dar el mejor desempeño.

Determinar las 3 mejores sillas gaming del mercado no es una tarea sencilla, y nosotros la hemos hecho aún más retadora. Hemos buscado, probado y evaluado un montón de sillas gaming para seleccionar cuáles son los tres modelos que complen con dos características: calidad y buen precio. Pero no fue solo sacar una silla bonita a un precio bajo. Navegamos por las principales variables que definen a una buena silla gamimg, para luego compar las diferentes sillas entre sí para conseguir las que tuvieran el mejor balance entre lo que ofrecen y su precio.

A continuación encontrarás los tres modelos cuyas características prácticamente las ubican en un nivel premium, pero cuyo precio de lista no te dejará en bancarrota.

Pero además de todo, existen muchas variables que hay que tomar en cuenta a la hora de determinar las mejores sillas para gamers. Por ejemplo, en la última parte de este artículo, compartimos con ustedes las claves para elegir la mejor silla gamer para ti. Es allí donde precisamos esas características que los gamers deben tener en cuenta al momento de elegir la silla en la que pasarán sesiones de horas, cada día.

Pero a lo que vinimos: vamos a hacer una breve reseña sobre las mejores sillas gaming del momento. Y aunque uno pensaría que con escoger el modelo más premium del mercado es suficiente, no todo se trata de dinero. Y a decir verdad, no todos los gamers tiene los mismos presupuestos. Por tan motivo, de la infinidad de opciones que existen en el mercado, hemos seleccionado tres modelos que no van a desttuir tu bolsillo, ni tu espalda.

La mejor silla de ordenador: DX Racer 6

La silla gaming DX Racer 6 destaca la gran comodidad de asiento, su aspecto deportivo y sus materiales de alta calidad. Es adecuada desde el punto de vista ergonómico, y su diseño sobrio y moderno entona con igual elegancia tanto en el escritorio de tu oficina en casa, asó como en tu set-up gaming para largas sesiones de juego.

En resumen, la DX Racer 6 con su diseño elegante y lujoso, está construída con materiales de primera calidad. Esta silla gaming tiene todas las opciones de ajuste importantes y también es especialmente cómoda. Todos los que han probado esta silla, incluyéndonos, llegan a la misma cocnlusión: esta silla es de primera categoría. Y es que no impporta si pasas jornadas de juegos de 12 horas seguidas, o estás en conferencias en Zoom, esta silla te dará un confort de primera clase, y tu espalda te lo agradecerá.

La mejor silla gaming barata: Newskill Kitsune

Con la silla gaming Newskill Kitsune, tu cuerpo no sufrirá aunque pases horas y horas jugando. Está disponible en cinco colores, pero el negro ha sido el que más nos ha gustado por ser el tono principal. El reposabrazos, ergonómico y funcional, se puede ajustar en dos tamaños, tanto en altura como en inclinación.

Esta silla para gamers es tiene un acolchado blando. No obstante, esto no le resta robustez ya que su interior está bien sujeto gracias a una estructura metálica estable. La base es de nylon reforzado, y el respaldo se puede ajustar con una inclinación de hasta 180 grados. Pero para ser la sillas gaming más vendida en Amazon, la Newskill Kitsune tiene un gran atractivo: su precio. De hecho, todas las características que hemos mencionado tiene el precio más bajo de todas las sillas que hemos probado.

La mejor silla gaming calidad precio: HP OMEN Citadel

Es difícil creer que en la actualidad todavía existan herramientas cuya alta calidad no sea directamente proporcional a su precio. Por lo cual es estacable lo que hizo HP con la Omen Citadel. Esta silla, cuyo precio es muy atractivo, tiene todo lo que necesitas para tus sesiones de juegos. La Omen Citadel ofrece todo lo que un gamer podría desear en su rango.

Por un lado, la comodidad de del asiento de la HP Omen Citadel es increíble, gracias a una impecable ergonomía, a las amplias opciones de ajuste y, por último, a los cojines de apoyo. Además, la silla también es adecuada para jugadores de complexión ligeramente más ancha. En definitiva, esta es una gran silla con una inmejorable relación calidad precio.

Ahora bien,, ya conocemos cuáles son las mejores sillas gaming disposnibles en el mercado en este momento. pero ¿qué es lo que debemos buscar en una silla gaming? Si eres nuevo en este mundo sigue leyendo porque a continuación te vamos a decir las claves para escger una silla para juegos que se ajuste a tus necesidades.

¿Cómo elegir la mejor silla gamer para ti?

Las horas que toma una sesión de gaming puede tener secuelas en tu cuerpo si no tiene el apoyo adecuado. Por ello ya sea que te dediques, o que tengas la intención de pasar horas jugando, entonces tienes que escoger un buena silla. Aquí te decimos cómo.

¿Cómo elegir la mejor silla gamer para ti? es una pregunta básica para iniciarse, o mejorar de nivel, en el mundo de los videojuegos. Y es dedicar horas y horas al gaming ya no es un simple pasatiempo, algunos lo hacen profesionalmente. Por eso, un accesorio fundamental a la hora de armar tu set-up es una buena silla. No solo te ayudará a estar cómodo por horas, también puede tener un impacto positivo en tu desempeño.

Hoy en día, las sillas gamer se diseñan para ofrecer no solo comodidad y estabilidad, sino también crear una condición propicia para jugar. Como dijimos, por la necesidad de los jugadores de concentrarse durante largas horas y permanecer en el juego con una intensidad constante.

Por lo tanto, no solo debes tomar en cuenta el estilo, también características como un buen respaldo, diseño resistente, soporte para el cuello y los brazos, reposabrazos ajustable, giro de 360 ​​grados, reclinación ajustable, por nombrar las más importantes.

Reconocemos que es complicado conseguir un modelo que reúna a la perfección dichas características. Pero es posible conseguir modelos estupendos en línea. Dependerá de tus gustos, tus necesidades y, también, tu presupuesto.

Dicho esto, pasemos a ver cuáles son las características principales que debe tener una silla gamer, y por qué.

Diseño ergonómico

La ergonomía es una disciplina cuya finalidad hacer que el diseño de las cosas coincida con la fisionomía del cuerpo humano. Por tanto, un diseño ergonómico es lo primero que debe tener el cuenta el diseño de las mejores sillas gaming, esto garantiza que al usarla no se sienta ningún punto de presión en el cuerpo. Aún cuando estés sentado durante mucho tiempo.

Con búsqueda sencilla, puedes conseguir sillas con un excelente diseño ergonómico.

Respaldo que permita la circulación del aire

Otras de las características esenciales que deben tener las mejores sillas gaming, quizá tanto como el diseño ergonómico, es el respaldo. Es ahí donde debe reposar toda tu espalda, y si está diseñado de forma que permita la circulación del aire, evitará la acumulación de sudor. En las sillas normales, una de las causas más comunes de incomodidad es la acumulación de sudor después de estar sentado durante mucho tiempo.

Para evitar esto, es necesario que le respaldo de la silla tenga un diseño especial que permita a tu espalda recibir la ventilación necesaria.

Apoyo lumbar acolchado

El soporte lumbar es esencial, ya que es la región lumbar del cuerpo que más peso soporta mientras uno está sentado. Hay muchas sillas que ofrecen un excelente soporte lumbar. Las hay con soporte lumbar doble para mayor comodidad.

El relleno también es esencial ya que aumenta la comodidad. Hay muchas sillas con acolchado extra. El acolchado debe estar presente no solo en el respaldo sino también en los reposabrazos.

Recuerda que no importa el tipo de gamer que seas, ni cuál es la contextura d tu cuerpo, la silla que elijas siempre deberá contar con un soporte lumbar adecuado.

Asiento con diseño para liberar presión de las piernas

Paradójicamente, estar sentado ocasiona una presión en las piernas, la cual después muchas horas puede ser contraproducente. Por ello, a la hora de escoger una silla gamer, hay que considerar el diseño del asiento. El mismo debe poder liberar la presión de las piernas de los jugadores, y ayudar a mejorar la circulación sanguínea.

Una silla común no tiene este aspecto en cuenta, por lo que genera puntos de presión y restringe la circulación sanguínea. Esto puede dar lugar a problemas como dolor en las piernas, dolor lumbar, etc.

Un diseño que tome en cuenta esto puede ayudar a eliminar estos problemas y, por lo tanto, extiende una experiencia de asiento cómoda durante mucho tiempo. En Internet hay mucho ejemplos para escoger.

Reposacabezas y reposabrazos ajustables

Un reposacabezas y reposabrazos ajustables son, de hecho, características que tambi´n de deben tomar en cuenta a la hora de escoger una silla gamer. Mientras se juega, o trabaja, durante largas horas, la cabeza y brazos también se deben mantener en una posición cómoda para evitar presiones innecesarias y reducir el estrés.

Para esto, busca una silla que tenga tanto un reposacabezas como un repozabrazos ajustables. Hay bastantes modelos para escoger, solo necesitas uno que se ajuste tu gusto y a tu presupuesto.

Capacidad de giro de 360 ​​grados

Parece algo obvio, pero al igual que una silla de oficina, una silla gamer también debe tener una instalación giratoria de 360 ​​grados. Esto te ayudará a moverte con libertad en tu escritorio sin la necesidad de levantarte.

Inclinación regulable

Una silla con un mecanismo de inclinación regulable no es nuevo, pero sin duda PewDiePie lo convirtió en un meme, popularizando esta característica a niveles nunca antes vistos. Lo cual ha convertido al mecanismo de bloqueo de inclinación en una característica obligatoria a la hora es escoger una illa gamer.

Esta funcionalidad te ayudará a encontrar una posición de juego adecuada, quedándose en esa posición. Esta es una característica conveniente y cómoda para los gamers. Considerando las largas sesiones de gaming, los jugadores deben estar en la posición más cómoda posible para reducir la presión en su espalda, cuello, brazos y hombros.

La posición debe ser perfecta para que el jugador obtenga la máxima comodidad, y pueda dar el mejor desempeño. Hay sillas que ofrecen esta función de inclinación regulable. La mayoría de las sillas incluso tienen un mecanismo de bloqueo de inclinación.

Costo de las mejores sillas gaming

El costo de la silla gamer que estés buscando, depende enteramente del presupuesto que dispongas. No obstante, no temas gastarlo en un modelo que incluya todas las características esenciales.

En el mercado de las mejores sillas gaming, algunas marcas se vienes convirtiendo en un ícono en la preferencia de los usuarios. Tal es el caso de la marca Diablo, por ellos ofrecemos una breve reseña de silla gamer Diablo XRay:

Tallas grandes. Pensando en las personas de gran tamaño, la marca diablo lanzó al mercado online el modelo Diablo X Ray L. Reclinada, esta silla gamer mide 91 de alto x 60 de ancho x 48 cm de profundidad, ideal para que aquellas personas que miden entre 1,70 m – 1,95m.

Recubrimiento alta gama. Las sillas Diablo cuenta con una cobertura de micro perforaciones HDS air, pequeños agujeros que la hacen respirable. Ideal para esos días de verano.

Pozabrasos 3D. Esta silla cuenta con unos reposabrazos ajustables en 3 puntos, (verticalmente y de izquierda a derecha). Además, gracia a su base acolchada y a su amplio tamaño, tendrás un apoyo firme, estable incluso, para colocar tus brazos de manera natural.

Estructura robusta para pesos pesados. Gracias a los materiales de primera calidad que conforman esta grandiosa silla (Acero, plástico ABS y cuero PU) es capaz de soportar un peso máximo de 150 kg sin inmutarse