Durante el último año, debido a la pandemia del COVID-19, la cantidad de usuarios conectados a través del teléfono ha aumentado. Y con ello, los problemas de seguridad y privacidad.

Los datos preocupantes que tu smartphone sabe sobre ti no son pocos, de hecho, son más de los que imaginas. Y es que el aumento del porcentaje de conexiones proveniente de dispositivos móviles, se sumó al seguimiento que hacen las apps de nuestros comportamientos. Dicha combinación hizo de nuestros dispositivos móviles un crisol de información personal capaz de hacer temblar, incluso, a los más valientes.

Statista afirma que, el último año, el 70% de los usuarios de internet se conectan a través de sus teléfonos celulares. Por lo que existen datos preocupantes que tu smartphone sabe y no debería.

El aumento del tiempo utilizando el teléfono celular, también perjudica a las personas a nivel de salud. Veamos, es una realidad que todos vivimos con la cara en la pantalla del teléfono. Esto puede ocasionar desde problemas oculares, hasta dolores de cuello. Pero también pueden causar preocupaciones que van mucho más allá.

Algunos datos preocupantes que tu smartphone sabe sobre ti

Daniel Markuson, experto en privacidad digital de NordVPN explica que, actualmente, los smartphones se han vuelto una extensión más íntima de las personas. Ya que se utiliza para un casi todo, como videochatear, compras online, transferencias bancarias, envío de fotografías y vídeos, firma de documentos y más.

Añade también que, en su mayoría, estos usuarios no están conscientes a qué tipo de redes ingresan y hasta qué punto son peligrosas, principalmente si contienen anuncios o piden cierto tipo de información personal. Hay que tener en cuenta, que los teléfonos celulares no poseen protección robusta contra la ciberdelincuencia, por lo que a través de ellos estamos más propensos a sufrir algún tipo de ataque.

Por ello, los expertos de NordVPN nos hacen un recuento de los datos importantes que tu smartphone sabe sobre ti. Para que estés consciente de ello:

¿Qué es lo que tu smartphone sabe sobre ti?

Tu ubicación en un momento dado . Varias apps como los mapas necesitan acceder a los servicios de ubicación de tu smartphone, así que registran tu ubicación en todo momento.

. Varias apps como los mapas necesitan acceder a los servicios de ubicación de tu smartphone, así que registran tu ubicación en todo momento. Tus contraseñas . Casi todas las apps de un smartphone requieren de un registro, por no hablar de las diversas tiendas y servicios online a los que accedes desde tus dispositivos.

. Casi todas las apps de un smartphone requieren de un registro, por no hablar de las diversas tiendas y servicios online a los que accedes desde tus dispositivos. Tu información de facturación , dirección e información de contacto cuando realizas compras desde tu smartphone.

, dirección e información de contacto cuando realizas compras desde tu smartphone. Las cosas de las que hablas . Los asistentes virtuales como Siri –de Apple–, Alexa –de Amazon– y el Asistente de Google, pueden estar grabando tus asuntos privados e incluso almacenando esta información.

. Los asistentes virtuales como Siri –de Apple–, Alexa –de Amazon– y el Asistente de Google, pueden estar grabando tus asuntos privados e incluso almacenando esta información. Tus movimientos . Tu smartphone está equipado con un acelerómetro y un giroscopio, que miden tus movimientos físicos, orientación y rotación angular, para darles a las apps deportivas y de salud una imagen muy precisa de tus movimientos, por ejemplo cuando te sientas, te levantas, caminas, te inclinas, etc.

. Tu smartphone está equipado con un acelerómetro y un giroscopio, que miden tus movimientos físicos, orientación y rotación angular, para darles a las apps deportivas y de salud una imagen muy precisa de tus movimientos, por ejemplo cuando te sientas, te levantas, caminas, te inclinas, etc. Tus biométricas físicas únicas . Tu smartphone reconoce tu cara y tu huella digital para identificarte y controlar tu acceso al dispositivo.

. Tu smartphone reconoce tu cara y tu huella digital para identificarte y controlar tu acceso al dispositivo. Toda la información importante que le das a Google . El gigante tecnológico utiliza tus búsquedas y tu historial de navegación en sus propias webs (como YouTube) para aprender sobre tu perfil demográfico y tus intereses personales, con propósitos publicitarios.

. El gigante tecnológico utiliza tus búsquedas y tu historial de navegación en sus propias webs (como YouTube) para aprender sobre tu perfil demográfico y tus intereses personales, con propósitos publicitarios. Los metadatos de tus fotos. Una foto que le envías a alguien o que subes a la red desde tu teléfono revela el modelo específico de tu teléfono, así como la ubicación y el momento exacto en que fue tomada.

Cómo proteger tus datos y mantener tu privacidad

Que no cunda el pánico. Con esto no estamos diciendo que debes cerrarte a la tecnología y al internet. Más bien, mientras más consciente estés, más fácil puedes tomar cartas en el asunto y protegerte. Por ello, también te dejamos unos breves consejos para mantener tu seguridad:

Nuestro principal consejo siempre es que acudas al uso de VPNs para navegar y así, tus datos y tu información web se encontrarán un poco más seguras.

Por otra parte, también te recomendamos eliminar tu información personal de cuando en vez, para que no se vea comprometida en tu teléfono.

Y no está demás decir que, implementes el uso de claves de acceso indescifrables y no accedas a sitios o aplicaciones desconocidas.