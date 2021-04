Cómo la inteligencia artificial y la realidad virtual han impactado en la industria de los casinos en línea

Aprendizaje automático, chatbots y realidad virtual, tecnologías listas para cambiar la industria de los casinos para siempre.

La inteligencia artificial y la realidad virtual han alterado cada parte de la vida moderna a través del avance de tecnologías, y los juegos de casino online, uno de los pasatiempos más populares en la actualidad, también están aplicando estas tecnologías y redefiniendo los juegos online.

Ahora que tener dispositivos electrónicos sofisticados con capacidad para Internet es algo común, muchos juegos en línea y juegos de azar se pueden acceder desde cualquier sitio, las 24 horas y de manera muy fácil.

La tendencia también se centra en las apuestas en eventos deportivos en vivo, donde no es necesario visitar un establecimiento físico para realizar apuestas y cobrar ganancias ya que se pueden hacer en tiempo real y desde la comodidad de un teléfono inteligente.

También, muchos casinos famosos del mundo han creado una versión virtual y operan como casinos en línea. Así que, si un jugador no puede ir a un casino físico, no tendrá que moverse de su casa para ir a ese casino desde su ordenador, tableta o teléfono inteligente y podrá disfrutar de los mismos juegos.

Inteligencia artificial y la realidad virtual como parte de un crecimiento importante

Según SEMrush, desde principios del año 2020, la industria del juego en línea experimentó un aumento de usuarios en todo el mundo de aproximadamente 30%. Los casinos virtuales ahora están en auge y con este auge también están surgiendo tecnologías disruptivas que cambiarán los juegos en línea. Las tecnologías basadas inteligencia artificial y realidad virtual han estado reinventando la industria de los casinos en línea que podrán ser mucho más interactivos en un futuro cercano.

El aprendizaje automático, que es un tipo de inteligencia artificial, ha permitido la detección de tendencias en cuanto a juegos en línea. El aprendizaje automático implica crear sistemas que puedan imitar el aprendizaje humano, que se ejecutan de forma iterativa y cambian las cosas de manera continua para seguir mejorando los resultados en diversas áreas, incluida la gestión de proyectos y la misma IA.

¿Cómo ha ayudado el aprendizaje automático a ciertos sitios de casinos a prosperar?

Ha ayudado a optimizar la experiencia del usuario. Cuantos más casinos puedan atender a sus clientes, más dinero podrán ganar, y el aprendizaje automático les permite analizar la actividad de los clientes para descubrir qué los mantiene felices y los anima a regresar. Incluso, los buenos casinos reconocen la amenaza constante de la adicción y toman medidas para combatirla, y el aprendizaje automático puede señalar casos de jugadores que cruzan ciertos umbrales que indican una posible adicción.

El aprendizaje automático también permite evitar el fraude de los usuarios que, aunque no pueden hacer trampa de la manera tradicional, pueden piratear digitalmente las probabilidades a su favor. El aprendizaje automático es lo que permite a los casinos notar los patrones que indican fraude para así combatirlo.

Los chatbots

Los chatbots han permitido el servicio al cliente a gran escala. Los juegos de casino en línea requieren un servicio al cliente dinámico y las 24 horas del día, y lidian con problemas técnicos con los sistemas del casino (juegos que no se cargan, fallas en las interfaces, etc.) o con problemas generales del cliente, como no poder retirar dinero o tener problemas con autenticación de identidad (que es un requisito importante para los casinos en línea).

El uso de chatbots programados con respuestas a consultas comunes permite un soporte en línea escalable de forma indefinida, lo que simplifica a los casinos el manejo de problemas básicos y libera asistentes de soporte humano para ayudar con problemas complejos o cuidar de los grandes apostadores.

La realidad virtual (RV)

La realidad virtual imita la experiencia del casino físico. Mientras que la IA ha causado grandes avances en cuanto a chats y seguridad de los casinos en línea, la realidad virtual es un nicho nuevo que causara un gran impacto en la industria de los juegos en línea. Como se señaló, pasar de los casinos físicos a los casinos en línea significa perder algo de la grandiosidad, entonces, ¿qué pasaría si los casinos pudieran replicar la experiencia hasta cierto punto? Con los entornos y los cascos de realidad virtual, pueden hacerlo y la experiencia de juego es increíble y muy entretenida.

En el mundo de la realidad virtual, se puede jugar al póquer con una vista similar a la que se obtendría si se estuviera en un casino real. Y aunque la realidad virtual todavía no es común en los casinos en línea, promete cambiar la experiencia de los juegos de manera radical.

En el futuro, un casino basado en realidad virtual podría ser no solo muy lucrativo sino también muy emocionante con la interacción en tiempo real de los usuarios no solo en salas de juego virtual, sino también en conciertos virtuales, eventos especiales y muchos otros desarrollos vinculados con el turismo y el entretenimiento que involucra los casinos físicos.