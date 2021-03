¿Por qué instalar fibra óptica en casa? cuatro argumentos para hacerlo

Aunque la fibra óptica aún no está disponible para los hogares de muchas partes, lo más probable es que tu proveedor de servicios de Internet esté pensando en cómo hacerla llegar a tu zona.

Al instalar fibra ótica en casa disfrutarás, con diferencia, de la conexión a Internet más rápida y fiable que puedes elegir. Pero hacer llegar la conexión de Internet a tus dispositivos puede ser toda una odisea. Para los que dan sus primeros pasos en el mundo de la Internet de fibra óptica -o para los que aún lo están considerando- esto es todo lo que necesitas considerar para instalar fibra en tu casa.

Lo cierto es que, para contratar un servicio de fibra es probable que tengas que hacerlo con alguna de las empresas más conocidas. No obstante, cada día son más las operadoras locales que ofrecen este tipo de servicios. Incluso, hoy en día es posible hasta conseguir opciones locales para este tipo de conexiones de fibra óptica Medina Sidonia.

Y es que, a pesar del enorme crecimiento, aumentar la cobertura fibra no es un proceso sencillo. El despliegue de conexiones directo es más caro y más complicado que la instalación de cables de cobre.

¿Por qué instalar fibra óptica en casa?

Hemos preguntado a nuestros expertos en redes de fibra y les consultamos por qué se debe instalar fibra óptica en casa. Por lo tanto, a continuación te explicamos por qué deberías considerar seriamente la contratación de un servicio de fibra óptica en casa.

Altas velocidades de descarga

La fibra se utiliza para conectar continentes enteros con miles de millones de usuarios de Internet, no debería sorprender que sea la opción más rápida para conectar tu casa y todos tus dispositivos. La mayoría de los planes de fibra ofrecen hoy en día velocidades de 1 Gbps (1.000 Mbps), que es más de lo que la mayoría de la gente puede utilizar.

Muchos planes de Internet por cable también pueden alcanzar 1 Gbps, pero las dos tecnologías no son en absoluto iguales. Las velocidades del cable probablemente seguirán aumentando a medida que llevemos la tecnología a sus límites físicos. Mientras tanto, la fibra aún no ha sudado. A medida que aumenten las velocidades de Internet en los hogares, la diferencia entre el cable y la fibra no hará más que aumentar.

Velocidades de subida simétricas

La mayoría de las actividades de Internet, como ver videos, leer las noticias o simplemente navegar por la web, requieren muy poca velocidad de subida. Por lo que la velocidad de descarga es el factor importante. Sin embargo, a medida que más gente empieza a usar Internet para videoconferencias y transmisiones en directo, la velocidad de subida se vuelve más importante. Nada se acerca a la fibra en términos de velocidad de subida.

Las velocidades de descarga del cable están más o menos a la par con las de la fibra, pero la carga en una conexión de cable sólo alcanza una fracción de esas velocidades. La fibra, en cambio, tiene velocidades de carga y descarga simétricas. Esto significa que si puedes descargar a 1 Gbps, también puedes cargar a 1 Gbps.

Estabilidad

Las conexiones de fibra no sólo tienen las velocidades más altas anunciadas, también mantienen esas velocidades de forma más fiable que otras conexiones. La mayoría de las opciones de Internet son vulnerables a ciertos tipos de interferencias. He aquí algunos ejemplos:

Internet por cable es más lento cuando hay más tráfico de Internet en tu vecindario. El Internet por DSL es más lento cuanto más te alejas de la oficina central de la operadora. El Internet por satélite puede verse afectado por el clima.



La fibra no sufre ninguno de estos problemas. instalar fibra ótica en casa, tampoco requiere tanto mantenimiento como otros tipos de Internet. Esto significa que no tienes que lidiar con los cortes de los cables viejos que se reemplazan casi tan a menudo como lo harías con el cable o DSL.

Escalabilidad

La fibra es, sin duda, el mejor Internet que puedes conseguir ahora mismo, pero también es la mejor opción de cara al futuro. Dado que la fibra utiliza la luz en lugar de la electricidad para transmitir sus datos, utiliza frecuencias mucho más altas y pierde menos energía en largas distancias.

La fibra puede transportar más información mucho más lejos de lo que es físicamente posible a través de cables metálicos.

Los cables de fibra óptica también se instalan a veces con lo que se conoce como “fibra oscura”. La fibra oscura son fibras extra en el cable que no se utilizan inicialmente. A medida que aumenta el tráfico de Internet en una zona, las fibras oscuras pueden encenderse simplemente para proporcionar capacidad adicional, en lugar de tener que desenterrar los cables y tender otros más grandes.