El último Firefox facilita la navegación privada con una nueva característica para quienes prefieren no ser rastreados. La nueva funcionalidad que lo permite ha sido denominada SmartBlock, la cual bloquea los scripts de rastreo de terceros, facilitando la navegación privada.

El navegador de Mozilla apostó en su versión 87, la última liberada públicamente, por las funciones que favorecen la privacidad. Lo cual es una forma de diferenciarse de Google Chrome. En este sentido, Firefox ofrece una herramienta de Protección de Rastreo para sus modos de Navegación Privada y Protección de Seguimiento Estricta. Dicha funcionalidad “bloquea automáticamente la carga de scripts, imágenes y otros contenidos de terceros”.

Sin embargo, aunque el bloqueo de los scripts de terceros evita que los usuarios sean rastreados en los sitios, a veces puede provocar que los sitios web se muestren de forma lenta o incorrecta. SmartBlock pretende solucionar este problema. Thomas Wisniewski, de Mozilla, explica cómo se logra:

“SmartBlock proporciona complementos locales para los scripts de seguimiento de terceros bloqueados. Estos scripts sustitutivos se comportan como los originales para garantizar que el sitio web funcione correctamente. Lo cual permite que los sitios web que no funcionan y que dependen de los scripts originales se carguen con su funcionalidad intacta.

Los complementos de SmartBlock se incluyen en Firefox. No se carga ningún contenido real de terceros de los rastreadores, por lo que no hay posibilidad de que te rastreen de esta manera. Y, por supuesto, los complementos en sí mismos no contienen ningún código que permita la funcionalidad de rastreo“.