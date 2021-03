Instagram permitirá crear subtítulos en las historias. El nuevo stickers, permitirá la grabación de un clip de audio normal, para luego transcribirlo y añadirlos adicionalmente como texto en tus historias. El resultados final será muy pareecido al sticker de clips musicales que ya se implementa en la herramienta.

Instagram da un paso adelante en materia de accesibilidad. La red social, propiedad de Facebook, está testeando una función de comentarios automáticos para las Historias.

El especialista en redes sociales Matt Navarra compartió un video de la función en acción.

NEW! @Instagram has added a ‘Captions’ sticker for Stories

You can now auto-caption videos in stories with a range of different styles… pic.twitter.com/cijk7nWGC3

— 🟣 Matt Navarra (@MattNavarra) March 9, 2021