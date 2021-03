Se siente como un dejà vu. La organizadora del Mobile World Congress, GSMA, se mantiene firme en organizar la versión presencial del evento. Pero al mismo tiempo, crece el número de empresas que cancela su participación.

MWC 2021 en peligro, aunque la GSMA mantiene su compromiso en traer público a la edición de este año del evento. El evento vuelve a Barcelona este año, pero a pesar de las numerosas protecciones existentes, más grandes nombres han presentado que no asistirán.

Varias de las empresas tecnológicas más importantes del mundo confirmaron que asistirán físicamente a; evento organizado por la GSMA. Tal es el caso de Nokia, que acaba de unirse a Ericsson, Sony, Oracle y Facebook en confirmar que no participará físicamente en el Mobile World Congress de este año.

MWC 2021 en peligro

Hace poco informamos la confirmación de que el MWC de Barcelona sería un evento presencial. Aunque se celebraría en junio en lugar de la fecha habitual de febrero. El organizador, la GSMA, realizó la edición del MWC en Shanghai el mes pasado. A dicha cita asistieron unas 17.000 personas, lo cual elevó los ánimos para el evento en la ciudad española.

Ericsson fue la primera en confirmar que no asistiría al MWC 2021 debido al impacto continuo de Covid-19. A la compañía sueca le siguieron Sony Mobile y Oracle, que dijeron más tarde que no estarían en el evento por razones similares. Por su parte, Facebook ya había confirmado que no asistiría a ningún evento presencial hasta finales de junio de 2021 debido a la pandemia.

Hay que recordar que la GSMA canceló la edición del Mobile World Congress del año pasado por coincidir con el inicio de la pandemia. De hecho, este fue uno de los primeros grandes congresos que se cancelaron el año pasado. Ello, como consecuencia de que un número cada vez mayor de empresas se retirara por el temor a Covid-19.

Cuáles empresas siguen comprometidas a participar. Por ahora…

La GSMA está haciendo todo lo posible para garantizar que el mayor evento de telecomunicaciones del mundo se celebre de forma segura en persona. A pesar de los abandonos y de que sólo se espera la mitad de los 100.000 asistentes habituales, parece muy poco probable que el MWC se cancele de nuevo.

Pero ¿a cuáles empresas confirmaron su presencia -y cuáles no- en la edición 2021 del Mobile World Congress?