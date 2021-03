Tanto la Unión Europea como la Comisión de Valores de los Estados Unidos dieron luz verde a la compra de Bethesda por parte de Microsoft

Microsoft tiene el camino libre para adquirir Bethesda tras confirmar que tanto la Unión Europea como la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) dieron luz verda al al acuerdo entre ambas compañías.

La aprobación de las negociaciones entre Microsoft y Bethesda se oficializaron durante el fin de semana. La UE afirmó que dicha operación “no plantea serias dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado común“. En otras palabras, el ente rector europeo no considera que la adquisición de Bethesda por parte de Microsoft cree un monopolio en la industria de los videojuegos. Paralelamente, ayer mismo, la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos aprobó la compra de Bethesda por parte de Microsoft.

Si bien la aprobación por pate de la Comisión Europea no era el último obstáculo para que se llevara a cabo la operación, sí que la acercó un poco más a la línea de meta. No obstante, el acuerdo cuenta ahora con la aprobación tanto de la UE y como de la Comisión de Valores de los Estados Unidos. Lo que signifia que no hay mucho más que se interponga en el camino de la adquisición de Bethesda por parte de Microsoft.

Bethesda continuará con sus planes sin modificaciones… por ahora

Anteriormente, el jefe de Xbox, Phil Spencer, estimó que el acuerdo se llevaría a cabo en la segunda mitad de 2021. Cuando Microsoft presentó la compra de Bethesda el año pasado, en septiembre de 2020, hubo cierta confusión sobre si Bethesda continuaría con los planes para juegos de PlayStation como Deathloop y Ghostwire: Tokyo seguirían siendo exclusivos de la consola de Sony, pero Microsoft se ha comprometido a mantener todos los acuerdos anteriores.

En cuanto a Bethesda, la compañía funcionará de forma “semiindependiente” de Microsoft tras la adquisición. Además, parece que la desarrolladora pretende lanzar Starfield este mismo año, en 2021, por lo que esta podría ser la primera prueba de si Microsoft permitirá que un juego hecho por Bethesda llegue a las plataformas de Sony el primer día.