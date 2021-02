La Nintendo Switch sigue siendo la consola más vendida

Con casi cuatro años en el mercado, la Nintendo Switch se consolidó como la consola más vendida del año pasado. Y por si fuera poco, se prepara para extender su reinado en 2021 y sobre a la nueva generación.

La consola más vendida de 2020 fue la Nintendo Switch, y va camino a convertirse en una de las más exitosas en la historia del fabricante. En el más reciente reporte de resultados se dió a conocer que superó las ventas de por vida de la 3DS gracias a las 24,1 millones de unidades que se vendieron el año pasado.

De hecho, Nintendo reportó la venta de 11.57 millones de consolas en total, solo en el último trimestre de 2020. En total, la Switch, en sus casi cuatro años, superó las ventas de totales de la 3DS con 79.87 millones de unidades, frente a las 75.94 millones de la 3DS. Lo cual significa que esta consola ya es la quinta más vendida en la historia de la compañía.

De cada 10 consolas de videojuegos que se venden hoy en Japón, 9 son Nintendo Switch, según reportó el sitio veryali gaming.

Durante la presentación del informe, los voceros de la compañía afirmaron que después del récord alcanzado por Switch, el siguiente gran hito a batir son los 101,63 millones de unidades de Wii. Con ello, la actual consola de Nintendo se posicionaría como la segunda más vendida en la historia de la compañía. Solo por detrás de la DS, de la que se vendieron 154 millones.

La consola más vendida del mundo, pero hay más…

Para Nintendo fue un trimestre enorme, en términos de ventas de software, con casi 76 millones de unidades vendidas. Mario Kart 8 Deluxe y Animal Crossing: New Horizons cruzaron la marca de los 30 millones por primera vez. Mientras que The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Pokémon Sword / Shield ahora han vendido más de 20 millones cada uno.

En comparación con el periodo anterior, las ventas de las consolas de Nintendo ascendieron a 24,10 millones de unidades lo que representa 35,8% más que el mismo período del año. Por su parte, los juegos sumaron 176,10 millones de unidades, un aumento del 43% con respecto al año anterior.

Después de estos resultados, se espera que el lanzamiento de Monster Hunter Rise de Capcom y Super Mario 3D World + Bowser’s Fury para finales de este mes, como parte de los paquetes de hardware de Switch, impulsen aún más las ventas.

Infografía de las consolaas más vendidas por Nintendo