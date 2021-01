Cómo tomar buenas fotos con el móvil gracias a estos consejos

¿Quieres hacer las fotos más increíbles con tu móvil? Hemos recopilado 10 consejos técnicos que elevarán a otro nivel la calidad de tus fotos.

Tomar buenas fotos con el móvil es una habilidad valorada por cualquiera con una cuenta en Instagram. Y es que las cámaras de los teléfonos inteligentes mejoraron considerablemente en los últimos tres años. Las empresas incorporaron en sus dispositivos sensores con mayor resolución, agregaron más lentes y sumaron opciones de almacenamiento para no correr el riesgo de quedarnos sin espacio.

Actualmente la cámara es la característica más importante de cualquier smartphone, y los modelos premium de los principales fabricantes hacen especial énfasis en estas. Pero estamos hablando de teléfonos cuyos precios rondan los 1.000 dólareas, lo cual no es para no todo el mundo. Por suerte, estos no son los únicos móviles cuyas cámara son de calidad, existen teléfonos como el Xiaomi POCO X3 NFC, posiblemente la mejor opción precio/valor actualmente en mercado.

Tomar buenas fotos con el móvil sin arruinar el bolsillo

Así pues, ya sabemos que no tenemos que quedar en bancarrota. Como ya lo dijimos, es posible adquirir un dispositivo cuyas capacidades nos permitan poner en práctica estos consejos para mejorar tus fotos fotográfico y estar a la altura. Dicho eso, a continuación reunimos algunos consejos prácticos, y algunos otros trucos, que harán que tu siguiente set de fotos pase de amateur a profesional.

En primer lugar, limpia tu objetivo

Esto puede parecer obvio, pero es algo que muy a menudo se pasa por alto. Los teléfonos suelen pasar mucho tiempo en los bolsillos y en las manos, acumulando polvo y huellas dactilares que pueden ensuciar la lente. Así pues, antes de empezar a sacar fotos, asegúrate de que tus lentes están en limpias. Toma la costumbre de siempre limpiar el objetivo de la cámara del teléfono antes de tomar una imagen.

Aunque limpiar el objetivo con los pantalones puede funcionar. Sin embargo, utilizar materiales gruesos, como la camisa de algodón o una servilleta, puede acabar dañando el objetivo con el tiempo. Ahora, si quieres evitar los rayones, utiliza un material más suave para limpiar las manchas de la lente de tu cámara, como un paño de microfibra.

Toma tu tiempo para encuadrar tus fotos

Todos los profesionales de la fotografía coinciden que las fotos son más interesantes cuando los sujetos se alinean con líneas imaginarias que dividen la fotografía en tercios, tanto horizontal como verticalmente. Esto se conoce como la Regla de los Tercios, y aunque no estés familiarizado, por suerte, puedes utilizar tu cámara para que te ayude a encuadrar y componer tus fotos.

Fotografiar a los sujetos ligeramente descentrados suele crear una imagen más “equilibrada” y da una mayor sensación de espacio y movimiento. Esto contrasta con las fotos que colocan al sujeto en el centro, lo que suele dar lugar a fotos que parecen más artificiales.

En iOS, ve a Configuración y selecciona Cámara. Desde allí, activa la opción para desplegar una regla de los tercios en la Cámara. Una vez hecho eso, verás un cuadrícula que te ayudará a componer mejor tu imagen y a mantener tu toma en paralelo con las líneas verticales u horizontales de la misma.

En Android, ve a Ajustes>Aplicaciones>Cámara, allí tienes opción para elegir entre una cuadrícula de regla de los tercios o una cuadrada para obtener imágenes de Instagram perfectamente encuadradas.

Toma en cuenta la iluminación

La iluminación es, sin discusión, el aspecto más importante de la fotografía. Al fin y al cabo, la palabra “fotografía” significa literalmente en “pintar con luz”.

La dirección, el color y la intensidad de la luz tendrán efectos dramáticos en una fotografía. Por eso los fotógrafos profesionales suelen tener equipos para controlar la iluminación. En cambio, si utilizas tu teléfono para hacer fotos, lo más probable es que no tengas mucho control de la iluminación. Por ello, es importante aprovechar la luz que se tiene, lo mejor posible.

Una regla general que debes seguir es asegurarte de que la principal fuente de luz, ya sea el sol o una bombilla, esté detrás de ti, iluminando al sujeto de la foto. Intenta también ver al sujeto desde diferentes ángulos; la luz que incide en un lado de la cara de una persona puede dar lugar a un retrato muy diferente que si la iluminación incide en la parte delantera de su cara.

Por supuesto, como en todos los esfuerzos artísticos, la experimentación puede tener resultados interesantes. Intenta aprovechar situaciones de iluminación extrañas, como las puestas de sol, para obtener fotos más singulares.

Y ya que hablamos de iluminación…

No utlices el flash

Aunque usar el flash es tentador para hacer fotos cuando hay poca luz. Sin embargo, en general, las fotos con la luz de los smartphones no suelen quedar bien. Al hacer fotos, el flash puede producir artefactos no deseados, como ojos rojos o piel demasiado iluminada. Incluso en el mejor smartphone.

Por supuesto, hay situaciones en las que el flash es necesario o incluso útil (prueba a utilizarlo bajo la luz del sol, como forma de iluminar un sujeto). Sin embargo, intenta utilizar la luz natural siempre que sea posible.

Truco: Si necesitas absolutamente una fuente de luz artificial, considera un accesorio de lámpara LED que te permita ajustar la temperatura, tipop un anillo de luz.

Experimenta con la exposición

EL uso adecuado de la catidad de luz es clave en una foto, y es la diferencia entre acentuar al sujeto en todo su esplendor, o en cambio, hacer una toma que no transmite nada. En la mayoría de los teléfonos puedes tocar la pantalla para bloquear el enfoque en el sujeto que estás fotografiando. Lo cual es especialmente útil cuando se fotografían personas contra el cielo. Evita que los sujetos salgan oscuros.

Por supuesto, como ya dijimos si ese es el aspecto artístico que esperas mostrar a todos tus seguidores, hay una solución fácil. Si quieres siluetas, sólo tienes que tocar el cielo, para subexponer tus sujetos.