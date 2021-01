Cuando buscamos una nueva portátil, es tentador dejarse seducir por la popularidad de una marca. Lo cual no está mal si quieres un equipo normal. En cambio, si vas a por algo para una uso más específico, tipo para diseño gráfico, hay otras consideraciones que debe tener en cuenta, En este artículo te decimos cuáles.

Saber cómo elegir una laptop para diseño gráfico es una tarea que requiere ir más allá de las marcas. Y es que cuando buscamos un ordenador para un uso especializado, la compañía fabricante no es la principal variable a tener en cuenta. Lo pimero que debemos considerar cómo se integró el hardware al diseño de la computadora.

Lo anterior puede parecer obvio, pero es un poco más complicado de lo que se ve a simple vista. Por ejemplo, hoy en día podemos realizar las labores básicas con 4GB de RAM, 120GB de disco duro y un Intel Core i3 de 5 generación. Pero a medida que vayas añadiendo tareas específicas a tu jornada la portátil debe ajustarse para cumplir cabalmente con dichos requermientos. Lo que significa que, si tu día a día america la creación de piezas gráficas y la manipulación de imeagenes, entonces un portátil especializado para diseño gráfico es lo que realmente necesitas.

Cómo elegir una laptop para diseño gráfico: Define prioridades

Para empezar, no es lo mismo una laptop para trabajo de oficina, una para gaming y una para diseño gráfico, En el primer caso, normalmente es más imporante la portabilidad antes que la potencia. Es decir, en la oficina es mejor tener una portátil liviana que una máquina rápida. Justamente, para alguien cuyo trabaajo se desarrolla entre llamadas de Zoom, hojas de cálculo, presentaciones y documentos, vale más tener un equipo que ocupe poco espació, al vez que sea liviano para moverse de un coworking a otro.

A diferencia de un diseñador gráfico, un oficinista requiere flexibilidad y movilidad. Sin que para ello necesito un ordenador con una gran potencia de cómputo o almacenamiento. De hecho, las ChromeBook son laptops ultraportátilescuyo sistema opoerativo se basa enteranme en la nubedebemos considerar sus capacidades técnicas, sus opciones

Todo esto esto pude parecer muy similar a la elección de una portátil gaming. Y de hecho lo es, pero con una diferencia clave: su desarrollo fue pensado para dos tareas distintas. Veamos.

No confundas una laptop gaming con una para diseño gráfico

De la misma manera, otro de los errores que se suelen cometer es pensar que una laptop gaming es ideal para el diseño gráfico.

Antes de continuars, vale aclarar que las portátiles para videojuegos son equipos especialmente poderosos. Pero su potencia es administrada de forma diferentes. Las portátiles gaming suelen venir conprocesadores con velocidades impresionantes, como el Ryzen. Pero su máximo poder es liberado utilizando pocos núcleos y e hilos, lo cual es ideal para la ejecución fluida de un programa a la vez, en este caso el videojuego.

En el caso de portátil para diseño gráfico se necesitan algo más que abundante potencia greafica y un procesador cuyo máximo desempeño sea single core. Para desempeñarse bien en tares de disño, se necesitan tener la capacidad de correr varios programas exigentes al mismo tiempo. Es decir, multitareaa.

Es normal que un diseñardor gráfico tenga varios programas de la suite de Adobe ejecutándose al mismo tiempo. Por ejemplo, si se está trabajando en la edición de una sesión de fotos, es probable que esté utilizando Lightroom y Photoshop. De la misma manera estamos hablando de cientos, quizá miles de imágenes sin compresnión que se están procesando en dos aplicaciones al mismo tiempo.

Entonces, teniendo claro que una portátil para diseño gráfico no es la misma computadora que encontrarás en una tienda de electrónica promedio. A continuación se presentan algunas de las cosas que debes considerar al elegir tu mejor portátil para el diseño gráfico.

Cómo elegir una laptop para diseño gráfico

Memoria RAM

Sólo recuerda que la parte más crítica para un buen desempeño multitarea de una portátil es la memoria. Y si esta es tu primera vez eligiendo una computadora, hoy en día lo más ásico que puedes encontrar son equipos con 4GB de RAM. Pero busca algo mucho más alto.

Por ejemplo, aunque se recomienda una RAM de 8GB, cuanta más tengas, más programas de alto rendimiento podrá ejecutar al mismo tiempo. Y como ya lo dijimos, el diseño gráfico requiere mucho de esto. Nuestra recomendación, es que no adquieras un equipo con menos de 16GB de RAM.

Tarjeta de video

La portátil que necesitas debe tener una tarjeta gráfica (GPU) dedicada para que las aplicaciones de manipulación de imágenes para tu suite de diseño gráfico se ejecuten mucho más rápido.

Si es posible, busca un ordenadores portátiles que tengan procesadores Tiger Lake (la nueva generación de procesadores de Intel), ya que la mayoría de las aplicaciones gráficas de hoy en día requieren una velocidad de procesamiento mínima de 2ghz. Querrás un procesador razonable (cualquier cosa con cuatro núcleos o más).

El Intel Core i5 es genial, pero conseguir un i7 es mucho mejor. Son bueno en desempeño multihilo y multinúcleo. Tener un buen procesador evitará retrasos y asegurará un trabajo continuo en tus diseños.

Tamaño y resolución de la pantalla

Siendo un artista visual necesitarás un lugar para trabajar. Si eliges un equipo con un monitor de 13 pulgadas, lo pasarás mal. Busca una portátil que tenga una pantalla de 15 a 17 pulgadas, esto te ayudará a detectar fácilmente los errores y a tener un gran control sobre tus tareas de creación visual. En cuanto a la resolución, puedes optar por una resolución no menor a FHD (1920×1080).

Programas

Y finalmente, hablemos de software. Y es que el hardware no es nada si no tenemos las herramientas para aprovechar todo su potencial. Y para eso existem los programas, o mejor dicho, el software.

Ahora bien, cuando se habla de software para diseño gráfico lo primero que se piensa en la suite de Adobe. Esto es normal, y más de uno de los programas de dicho conjunto son obligatorios para todo diseñador. No obstante, no todo el mundo está dispuesto a pagar la suscripción mensual para tener dichos programas.

Por suerte, vivimos en un mundo con alternativas. Y a continucación te nombraremos unas pocas -algunas gratuitas- para los programas más populares de Adobe.

GIMP es un programa de edición gráfica de código abierto cuyas funciones se asemejan a las de Photoshop. De hecho, para bastante una edición anteror del programa de Adobe. Pero GIMP pesa solo un décima parte, pero es casi tan poderoso como Photoshop.

Handbrake es un transcoder de video, también de código abierto para reemplazar las funciones de Media Encoder.

Audaticity es para los que buscar una alternativa gratuita y muy poderosa a Adobe Auditiom Considerado por muchos como uno de los mejores software para gravación de audio. Por su simpleza y si universo de plug-ins disponible.

Capture One no es gratuito, pero es el software favorito por muchos fotógrafos para editar y organizar sus biblioteca de imágenes, en lugar de Adobe Lightroom, Capture One tampoco utiliza un modelo de suscripción.

Pero si no quieres paggar por organizar y editar tus imágenes, puedes incliso utilizar Google Fotos. Este servicio es gratuito, aunque Google ya no ofrecerá almacenamiento infinito, todavía podreas dispoiner de 17GB de espacio en la nube.